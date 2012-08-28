همه چیز درباره سوئد در یک کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سوئد» پانزدهمین جلد از مجموعه «ملل امروز» است که چندی پیش چاپ و توزیع شد.
مجموعه «ملل امروز» در پی به دست دادن دیدگاهی کلی درباره هر یک از کشورهاست و خوانندگان با مطالعه هر کدام از جلدهای این مجموعه با تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و وضعیت اقتصادی - اجتماعی و سیاسی کشوری خاص آشنا میشوند.
کتابهای این مجموعه حاوی گاهشمار، جدیدترین آمارهای اقتصادی و جامعهشناختی همچنین نمایهای جامع است.
این مجموعه برای خوانندگانی که میخواهند در کوتاهترین زمان بیشترین اطلاعات را درباره ملل با زبانی ساده و شفاف به دست آوردند، بهترین گزینه ممکن است.
تاریخ غنی سوئد از زمان آغازش از دوران یخچالهای ما قبل تاریخ، نقشی حیاتی در موجودیت امروزی کشور داشته است. ردپای پارلمان سوئد به ریکسداگ را در قرن نهم میلادی میتوان یافت.
هرچند ریکسداگ با رشد جمعیت کشور و جایگاه سوئد در جامعه جهانی مطابقت حاصل کرده، ماهیت اصلی آن طی قرنها تغییر زیادی نکرده است.
در سوئد امروزی اصولی که پیشینیان گرامی میداشتند، محترم شناخته میشود مثلا مفاهیمی از قبیل آزادی فردی، عدالت برای همه و تعهد نسبت به جامعه.
حتی عشق وایکینگها به دریا، طبیعت، طرحهای ظریف و کیفیت صنعتگری نیز طی سدهها به نسلهای امروزی رسیده است.
با وجود تمام این آثار که یادآور گذشته کشورند، سوئد واقعا کشوری امروزی است و از نظر فناوری یکی از پیشرفتهترین کشورهای جهان به شمار میرود.
کتاب حاضر زوایای بیشتری از سوئد به خواننده ارائه میکند.
این کتاب 128 صفحهای مصور در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 4500 تومان منتشر شده است.
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