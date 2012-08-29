ممنوعیت حضور بهیاران دوره های 8 ماهه در بیمارستانها

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر به مصوبات جلسه اخیر شورای عالی نظام پرستاری کشور اشاره کرد و افزود: ممنوعیت عضویت دارندگان مدرک بهیاری با دوره های 6 و 8 ماهه که مورد تایید آموزش و پرورش نیست و قبول عضویت صرفا بهیاران دیپلمه یک ساله و 3 ساله مورد تایید و صادره از آموزش و پرورش، در این جلسه مصوب شد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد سهمیه ادامه تحصیل بهیاران در رشته پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی مکاتبه و پیگیری شود.

شریفی مقدم با انتقاد از عملکرد ضعیف سازمان نظام پرستاری در اجرایی ساختن مصوبات و قوانین پرستاری، اظهارداشت: متاسفانه این سازمان در اجرای مصوبات و سیاستهای نظام پرستاری، عملکرد ضعیفی داشته و بعضا از آنها عدول کرده است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با تاکید بر اینکه آموزش بهیاری باید حذف شود، تصریح کرد: حضور بهیاران در بیمارستانها، ظلم به مردم و بیماران است. زیرا، با توجه به پیشرفت علم پزشکی و ضرورت نیروهای تحصیل کرده و زبده در امر درمان، استفاده از بهیارانی که نمی توانند پاسخگوی نیاز بیماران باشد، توهین به سلامت مردم است.

وی با اشاره به ضعف وزارت بهداشت در جذب نیروی پرستاری، افزود: در حال حاضر چند دانشگاه علوم پزشکی کشور از جمله بابل، مشغول تربیت بهیاران در دوره های کوتاه مدت 8 ماهه هستند. در صورتی که سازمان بهداشت جهانی، بر حضور پرستاران لیسانس و فوق لیسان در مراکز درمانی تاکید دارد.