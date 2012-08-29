  1. جامعه
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۳۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ممنوعیت حضور بهیاران دوره های 8 ماهه در بیمارستانها

ممنوعیت حضور بهیاران دوره های 8 ماهه در بیمارستانها

عضو شورای عالی نظام پرستاری، از ممنوعیت به کارگیری بهیارانی خبر داد که پس از گذراندن دورهای کوتاه مدت 8 ماهه در بیمارستانهای کشور حاضر می شوند.

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر به مصوبات جلسه اخیر شورای عالی نظام پرستاری کشور اشاره کرد و افزود: ممنوعیت عضویت دارندگان مدرک بهیاری با دوره های 6 و 8 ماهه که مورد تایید آموزش و پرورش نیست و قبول عضویت صرفا بهیاران دیپلمه یک ساله و 3 ساله مورد تایید و صادره از آموزش و پرورش، در این جلسه مصوب شد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد سهمیه ادامه تحصیل بهیاران در رشته پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی مکاتبه و پیگیری شود.
 
شریفی مقدم با انتقاد از عملکرد ضعیف سازمان نظام پرستاری در اجرایی ساختن مصوبات و قوانین پرستاری، اظهارداشت: متاسفانه این سازمان در اجرای مصوبات و سیاستهای نظام پرستاری، عملکرد ضعیفی داشته و بعضا از آنها عدول کرده است.
 
عضو شورای عالی نظام پرستاری با تاکید بر اینکه آموزش بهیاری باید حذف شود، تصریح کرد: حضور بهیاران در بیمارستانها، ظلم به مردم و بیماران است. زیرا، با توجه به پیشرفت علم پزشکی و ضرورت نیروهای تحصیل کرده و زبده در امر درمان، استفاده از بهیارانی که نمی توانند پاسخگوی نیاز بیماران باشد، توهین به سلامت مردم است.
 
وی با اشاره به ضعف وزارت بهداشت در جذب نیروی پرستاری، افزود: در حال حاضر چند دانشگاه علوم پزشکی کشور از جمله بابل، مشغول تربیت بهیاران در دوره های کوتاه مدت 8 ماهه هستند. در صورتی که سازمان بهداشت جهانی، بر حضور پرستاران لیسانس و فوق لیسان در مراکز درمانی تاکید دارد.
کد مطلب 1682592

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها