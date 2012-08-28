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۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

طهماسبی:

80 درصد پیوند کلیه در استان زنجان از متوفیان مرگ مغزی است

80 درصد پیوند کلیه در استان زنجان از متوفیان مرگ مغزی است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر انجمن خیریه کلیوی استان زنجان گفت: در حال حاضر 70 تا 80 درصد پیوند کلیه از طریق اهدا اعضای متوفیان ناشی از مرگ مغزی انجام می شود.

محمدرضا طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با فرهنگسازی خوبی که انجام گرفته خانواده های افراد مرگ مغزی خرید و فروش کلیه را دیگر انجام نمی دهند، افزود: در شش ماهه نخست امسال 18 بیمار کلیوی پیوند کلیه شده اند.

وی تعداد بیماران تحت پوشش این انجمن را تا سال 84، صد نفر اعلام کرد و گفت: در زمان حاضر هزار بیمار تحت پوشش انجمن بیماران کلیوی هستند و از این تعداد 250 نفر دیالیزی، 270 نفر تحت مراقبت پیشگیری و 500 نفر بیماران کلیوی هستند که موفق به دریافت کلیه شده و بهبود یافته اند.

مدیر انجمن خیریه بیماران کلیوی زنجان با اشاره به تشکیل 10 کمیته تخصصی برای پیشبرد اهداف انجمن بیماران کلیوی گفت: در حال حاضر در همه شهرستان ها بر اساس نیاز بخش دیالیز و دفتر نمایندگی انجمن بیماران کلیوی فعال است.

طهماسبی از افزایش سالانه 15 تا 17 درصدی بیماران کلیوی در کشور خبر داد و افزود: باید با اقدامات و فعالیت های پیشگیرانه نسبت به کنترل و کاهش روند موجود اقدام شود.

وی فرهنگ سازی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری های کلیوی و جذب کمک های مردمی برای حمایت از بیماران را اولویت های انجمن اعلام کرد و افزود: افزایش تعداد بیماران در دهه اخیر اهمیت تلاش برای پیشگیری از بروز بیماری های خاص را افزایش داده است.

مدیر انجمن خیریه کلیوی استان زنجان، به احداث ساختمان تخصصی آموزش و پیشگیری ویژه بیماران کلیوی، دیابت و فشار خون در استان زنجان اشاره کرد و گفت: این ساختمان در مساحتی بالغ بر چهار هزار مترمربع و در پنج طبقه در دست احداث است و 20درصد پیشرفت دارد.

طهماسبی، اعتبار مورد نیاز برای احداث ساختمان تخصصی آموزش و پیشگیری ویژه بیماران کلیوی، دیابت و فشار خون ر 350 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: یک میلیارد تومان  تاکنون هزینه شده و این ساختمان این ساختمان  در مدت دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 1682599

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