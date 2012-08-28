خبرگزاری مهر رسانه برتر و نمونه استان البرز معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز جاری در دومین جشنواره شهید رجایی در استان البرز همزمان با هفته دولت دستگاههای برتر و رسانه برتر استان معرفی شد.

در این برنامه که با حضور معاون سیاسی وزیر کشور سید صولت مرتضوی برگزار شد ؛ خبرگزاری مهر به عنوان رسانه برتر و نمونه استان معرفی و تجلیل شد.

در متن تقدیرنامه استاندار البرز آمده است:

امنیت، آرامش، توسعه و پیشرفت امروز کشور در گرو جان فشانی شهدایی است که با خون پاک خود ایران اسلامی را از گزند دشمنان حفظ داشتند . هفته دولت نیز مروری است بر آنچه که دولتمردان در راستای وظایف الهی در خدمت به میهن اسلامی انجام می دهند.

دومین جشنواره شهید رجایی استان البرز فرصت مغتنمی برای قدردانی از تلاش افرادی است که صادقانه در راستای تحقق اهداف دولت خدمتگزار گام برداشته اند. از این رو رسانه ها نیز همواره همگام با مسئولان دولت با انعکاس به موقع رویدادها نقش ارزنده ای در نمایش خدمات صورت گرفته داشته اند.

بدینوسیله در فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1390 در ابعاد شاخصهای گوناگون ، خبرگزاری مهر استان البرز به عنوان رسانه برتر استان معرفی شده و به همین جهت از سرکار خانم اعظم کریمی سرپرست محترم خبرگزاری مهر به عنوان رسانه برتر و نمونه استان در جشنواره شهید رجایی تجلیل می شود.

بی شک تلاش شما و آن مجموعه خبری بر اساس شاخصهای صورت گرفته نشان از دغدغه و علاقمندی این خبرگزاری به پوشش سریع و به موقع رویدادها و تلاش در راستای اطلاع رسانی مناسب و شفاف به جامعه است.

کوشش خستگی ناپذیر شما را ارج می نهیم و از ایزد منان برای شما و همکارانتان در خبرگزاری مهر آرزوی توفیق و خدمت صادقانه و اطلاع رسانی حرفه ای را همچون گذشته از ایزد منان مسئلت داریم.