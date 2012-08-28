تقویم اعلام نتایج 4 کنکور سازمان سنجش/ انتشار نتیجه ارشد در یکشنبه

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اعلام نتایج کنکور دکتری گفت: اسامی پذیرفته شدگان نهایی در کنکور دکتری سال جاری، 20 شهریورماه اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد نیز اعلام کرد که یکشنبه 12 شهریورماه نتایج این آزمون نیز اعلام خواهد شد.
به گفته سخنگوی سازمان سنجش، داوطلبانی که در مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری شرکت کرده بودند باید در روزهای 21 تا 23 شهریورماه منتظر اعلام نتایج خود باشند.
توکلی خاطرنشان کرد که نتایج کنکور کارشناسی ناپیوسته نیز پایان شهریورماه اعلام می شود.
این مقام مسئول در سازمان سنجش گفت: نتایج تمام این آزمونها در سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام می شود.
نظر شما