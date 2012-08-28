  1. حوزه و دانشگاه
۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۵

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تقویم اعلام نتایج 4 کنکور سازمان سنجش/ انتشار نتیجه ارشد در یکشنبه

تقویم اعلام نتایج 4 کنکور سازمان سنجش/ انتشار نتیجه ارشد در یکشنبه

یک مقام مسئول سازمان سنجش از زمان دقیق اعلام نتایج کنکورهای دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته خبر داد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اعلام نتایج کنکور دکتری گفت: اسامی پذیرفته شدگان نهایی در کنکور دکتری سال جاری، 20 شهریورماه اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد نیز اعلام کرد که یکشنبه 12 شهریورماه نتایج این آزمون نیز اعلام خواهد شد.

به گفته سخنگوی سازمان سنجش، داوطلبانی که در مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری شرکت کرده بودند باید در روزهای 21 تا 23 شهریورماه منتظر اعلام نتایج خود باشند.

توکلی خاطرنشان کرد که نتایج کنکور کارشناسی ناپیوسته نیز پایان شهریورماه اعلام می شود.

این مقام مسئول در سازمان سنجش گفت: نتایج تمام این آزمونها در سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام می شود.

کد مطلب 1682626

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها