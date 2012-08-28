به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه دوشنبه در بازید خود از شرکت دارو‌سازی فارابی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه دارو‌سازی فارابی به لحاظ تولید برخی از دارو‌های استراتژیک و صادرات دارو‌های داخلی به سایر کشور‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است، اظهار داشت: اصفهان علاوه بر وجود ظرفیت‌های متعدد به عنوان یک استان صنعتی در سطح کشور شناخته شده است.

وی با اشاره به اینکه دانش علمی و تخصصی استان نیز در کنار این ظرفیت‌ها اهمیت دارد و وجود این توانمندی‌ها اصفهان را به عنوان یک استان علمی و تخصصی در کشور مطرح می‌کند، ادامه داد: در بسیاری از مواقع نیز به صدور دانش علمی و تخصصی استان نیز می‌اندیشیم.

استاندار اصفهان با بیان اینکه ظرفیت‌های استان به ویژه ظرفیت‌های علمی و تخصصی کاربردی در صحنه صادراتی دارد، تاکید کرد: لازمه استفاده از تمام این ظرفیت‌ها این است که تمام آنها را در قالب یک بسته برنامه‌ریزی مشاهده کنیم و ظرفیت‌های موجود در بخش صنعت و به ویژه در بخش صنعت دارو‌سازی باید مرود توجه قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه صنعت دارو‌سازی مجموعه‌ای از حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار است و این صنعت از یک سو دانش متراکم تخصصی در حوزه فارموکولوژی به شمار می‌رود، بیان داشت: مدیریت استان درصدد انجام اقدامات لازم برای برطرف شدن نارسایی‌ها و تنگنا‌های موجود در دارو‌سازی فارابی است و استانداری آمادگی خود را به منظور مساعدت برای اجرای طرح توسعه دارو‌سازی فارابی اعلام می‌کند.

ذاکر اصفهانی با تاکید بر اینکه صنایعی مانند دارو‌سازی برای استان از اهمیت بسیاری برخوردار است و این صنایع سبب توانمندی علمی و دانش‌افزایی برای کشور و استان می‌شوند، افزود: همچنین صنعت دارو‌سازی کاربرد‌هایی در حوزه علوم وفنون دارد.

وی دارو‌سازی را از جمله صنایع مولد دانست و تصریح کرد: این صنعت با تولیدات خود می‌تواند در چرخه اقتصادی استان موثر واقع شود و این کارخانه بیش از دو دهه است که در بخش‌های صنعتی و تولیدی فعالیت می‌کند و دارو‌سازی فارابی در بخش فراملی شناخته شده است.

