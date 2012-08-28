به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی صبح سه شنبه در نشستی خبری با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور گفت: بار خروجی ترافیک از پایتخت از صبح دیروز آغاز شد و در ساعات پایانی روز افزایش چشمگیری یافت .از بامداد امروز نیز حجم ترافیک در خروجی های تهران به ویژه مسیرهای منتهی به شمال کشور افزایش یافته است و هم اکنون حجم ترافیک جاده چالوس به کرج نیز رسیده است.

وی ادامه داد: بار ترافیکی در مسیرهای تهران - کرج، کرج - قزوین و چالوس سنگین بوده و محور فیروزکوه نیز دارای بار نیمه سنگین است. اکنون تردد در تمام جاده ها به صورت دوطرفه است اما در صورت نیاز جاده ها را یکطرفه می کنیم. همچنین بار ترافیکی به سمت استان خراسان نیز پرتراکم گزارش شده است.

رئیس پلیس راهور در ادامه از رونمایی پلاک تشریفات خبر داد و افزود: با هماهنگی های انجام شده با دولت پلاک تشریفات امروز رونمایی شد و به زودی تمامی خودروهای نیروهای مسلح نیز پلاک ملی دریافت می کنند. با انجام این اقدام پلاک تمامی وسایل نقلیه کشور یکپارچه می شود.