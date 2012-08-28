به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فردوسی پور رئیس اداره خاورمیانه وزارت امور خارجه امروز در حاشیه نشست وزرای خارجه عضو جنبش عدم تعهد که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما در حال برگزاری است در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ظرفیت سازمان نم در دوره جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید، افزود: سازمان نم در جهت صلح جهانی حرکت خواهد کرد و بنده معتقدم این سازمان حمایت خود از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ادامه خواهد داد و این حمایت‌‌ها فقط بسنده شعارها و بیانیه‌ها نمی‌شود. البته کشورهای عضو بیانیه‌هایی را صادر خواهند کرد اما بدون شک سازمان نم این ظرفیت را برای حمایت از فعالیت‌های صلح آمیز ایران دارد.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که از او پرسید با توجه به واگذاری ریاست جنبش عدم تعهد به ایران وضعیت منطقه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اظهار داشت: در اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی رئیس جمهور مصر پیشنهادی مبنی بر نقش 4 جانبه کشورهای مهم در منطقه را مطرح کردند و معتقدم ارایه این پیشنهاد می‌تواند در رفع بحران‌های منطقه کمک شایانی کند.

رئیس اداره خاورمیانه وزارت امور خارجه در ادامه از حمایت ایران از طرح پیشنهادی محمد مرسی خبر داد و گفت: اگر این پیشنهاد اجرایی شود بسیاری از مشکلات موجود در منطقه حل خواهد شد حتی معتقدم با این طرح می‌توان موضوع بحران سوریه را نیز مورد بحث و بررسی قرار داد.