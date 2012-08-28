احمد رسولی نژاد، در خصوص آخرین وضعیت هیات مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و همچنین زمان و نحوه واگذاری تبلیغات محیطی ورزشگاه‌های تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان در زمانی که این دوباشگاه میزبان هستند، گفتگوی تفصیلی را با خبرنگار مهر انجام داد که در زیر از نظر می گذرانید:

اعضای هیات مدیره استقلال و پرسپولیس قطعا 5 نفره خواهد بود

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر ورزش و جوانان در خصوص تعداد اعضای هیات مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: برخلاف آنچه که در برخی از رسانه‌ها مطرح شده تعداد اعضای هیات مدیره باشگاهای استقلال و پرسپولیس قطعا پنج نفر خواهد بود نه سه نفر.

اعضای هیات مدیره پس از بازگشت وزیر ورزش معرفی می شوند

وی در همین خصوص افزود: قرار بود اعضای هیات مدیره‌های دو باشگاه استقلال و پرسپولیس عصر دوشنبه معرفی شوند اما به دلیل همراهی وزیر ورزش با کاروان پارالمپیک این موضوع به آینده ای نزدیک موکول شد بنابراین با توجه به اینکه وزیر ورزش روز یازدهم شهریور به ایران باز خواهند گشت اعضای هیات مدیره باشگاه تا قبل از این تاریخ معرفی نشده و اسامی آنها پس از بازگشت عباسی از لندن اعلام خواهد شد.

رویانیان و فتح الله زاده می مانند

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر ورزش و جوانان در خصوص وضعیت مدیر عامل های دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در ترکیب هیات مدیره جدید اعلام کرد: قطعا محمد رویانیان و علی فتح الله زاده مدیرعاملان دو باشگاه پرسپولیس و استقلال همچنان عضو هیات مدیره باقی خواهند ماند. ما سعی کرده ایم که اعضای موثر و پرنفوذی را برای عضویت در هیات مدیره دو باشگاه در نظر بگیریم بنابراین نیازی نیست که برخی از این افراد حتما ورزشی باشند.

ضعفی که در هیات مدیره فعلی باشگاه استقلال وجود دارد

وی با انتقاد از نبود یک کمیته اقتصادی فعال در باشگاه استقلال افزود: متاسفانه ضعفی که در هیات مدیره فعلی باشگاه استقلال وجود دارد این است که یک کمیته اقتصادی فعال ندارد. ما سال گذشته حدود 100 طرح اقتصادی را در جلسات هیات مدیره مطرح کردیم اما متاسفانه هیچکدام اجرایی نشدند. ما نباید فقط منتظر این باشیم که از جایی به ما پول برسد یا فقط از دو سه روش قدیمی مانند اخذ تبلیغ برروی پیراهن برای درآمدزایی استفاده کنیم. البته در این زمینه مدیر عامل باشگاه استقلال نیز باید بیشتر تلاش کرده و به دنبال اجرای طرحهای اقتصادی جدید باشد چون مسئولیت اجرایی باشگاه با اوست نه با رئیس هیات مدیره باشگاه.

به غیر از رویانیان و فتح الله زاده حضور سایر اعضا گمانه زنی رسانه هاست

رسولی نژاد در خصوص مطالبی که در برخی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه علاوه بر علی فتح الله زاده امیدوار رضایی نیز در هیات مدیره باشگاه استقلال باقی می ماند، اظهار داشت: همانطور که گفتم باقی ماندن مدیرعامل های دو باشگاه در هیات مدیره قطعی است اما در مورد سایر اعضا ی هیات مدیره فقط گمانه زنی در برخی از رسانه‌ها صورت می گیرد.

سه نفر از اعضای فعلی هیات مدیره استقلال و دو نفر از پرسپولیس می‌مانند

وی با تاکید بر اینکه حتی احتمال تغییر اعضایی که در حال حاضر به طور قطعی عضو هیات مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هستند نیز وجود دارد، تاکید کرد: سه نفر از اعضای فعلی هیات مدیره استقلال و دو نفر نیز از پرسپولیس در سمت خود باقی خواهند ماند و دوعضو جدید به هیات مدیره استقلال و سه عضو جدید نیز به هیات مدیره باشگاه پرسپولیس اضافه خواهند شد.

جدایی یک نفر از اعضای هیات مدیره فعلی استقلال

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر ورزش در خصوص اعضای فعلی و قطعی هیات مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: در حال حاضر هیات مدیره باشگاه استقلال 4 نفر است که شامل آقایان علی فتح الله زاده، امیدوار رضایی، غلامحسین فرزامی و مقداد نجف نژاد است که با این تفاسیر به غیر از علی فتح الله زاده جدایی یک نفر از این سه نفر قطعی است.

جدایی یک نفر از اعضای هیات مدیره پرسپولیس

رئیس پیشین هیات مدیره باشگاه استقلال افزود: اعضای هیات مدیره پرسپولیس نیز در حال حال حاضر سه نفر هستند که شامل آقایان محمد رویانیان، نژاد فلاح و علی پروین است که حضور آقای رویانیان قطعی است و یک عضو از دوعضو باقی مانده جدا خواهند ماند و سه عضو جدید نیز به هیات مدیره باشگاه پرسپولیس اضافه خواهند شد البته این نکته را باید در نظر بگیرید که برخلاف اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال که جلسات هفتگی تشکیل می دهند این اتفاق در مورد هیات مدیره باشگاه پرسپولیس نیفتاد و خود رویانیان کارهای باشگاه پرسپولیس را انجام می دهد.

زمان و نحوه واگذاری تبلیغات محیطی دو ورزشگاه به استقلال و پرسپولیس

رسولی نژاد در خصوص زمان و نحوه واگذاری تبلیغات محیطی ورزشگاه‌های تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان در زمانی که این دوباشگاه میزبان هستند، تاکید کرد: من در این خصوص کارگروهی متشکل از مدیر کل حقوقی وزارت ورزش، معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی، نماینده تام الاختیار صندوق حمایت از پیشکسوتان و مدیر کل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی را تشکیل داده ام که قرار است روز یکشنبه هفته آینده در محل دفتر مدیر کل امورحقوقی وزارت ورزش تشکیل جلسه دهند تا این تفاهم نامه هرچه سریعتر اجرا شده و جنبه اجرایی به خود گیرد تا دچار بروکراسی اداری نشود.

تعیین تعرفه برای استقلال و پرسپولیس توسط وزارت ورزش

وی درهمین خصوص افزود: طبق قانون وصول درآمدها این اختیار به وزارت ورزش داده شده که میزان تعرفه واگذاری تبلیغات محیطی ورزشگاه‌های تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان در زمانی که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس میزبان هستند، را تعیین کنند.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد: قرار است در یک قرارداد واحد دو مورد به باشگاهای استقلال و پرسپولیس واگذار شود: 1- واگذاری اجاره زمین چمن ورزشگاه‌های آزادی به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و پرداخت اجاره از سوی این باشگاها بابت استفاده از زمین چمن مانند آنچه که در گذشته در این خصوص انجام می شد.

وی افزود: مورد دوم به تعیین تعرفه تبلیغات محیطی در ورزشگاه‌های آزادی و تختی باز می گردد که ما تمام تلاش خود را می کنیم که میزان این تعرفه برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس کمترین مقدار ممکن از نظر مالی باشد. این دو باشگاه نیز با مزایده گذاشتن تبلیغات محیطی ورزشگاههای تحت پوشش وزارت ورزش ، با شرکت و موسسه ای که بیشترین سود را به این دوباشگاه بدهد قرار داد خواهند بست.

وزارت ورزش برای دریافت حق پخش تلویزیونی پشت فدراسیون فوتبال است

وی با تاکید براینکه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید اهمیت بیشتری به تیمهای پایه بدهند، تصریح کرد: ما در وزارت ورزش و جوانان با تمام توان برای دریافت حق قانونی پخش تلویزیونی رقابتهای لیگ برتر که حق مسلم باشگاها ست، پشت فدراسیون فوتبال خواهیم ایستاد.

توصیه به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

رسولی نژاد در خصوص سنگ پراکنی ها ی صورت گرفته در هفتاد و پنجمین دربی پایتخت گفت: به عنوان معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان به مسئولان کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال توصیه ای در خصوص تخلفات صورت گرفته در مورد سنگ پراکنی های هفتاد و پنجمین دربی پایتخت می کنم. روز گذشته از کابلی، مدیر مجموعه ورزشی آزادی و همچنین علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال پرسیدم که غیر از حرکت زشت سنگ پراکنی برخی از هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس در جریان دربی آیا شاهد کنده شدن صندلی ها و درگیری هواداران دو تیم در بیرون ورزشگاه بودیم؟

رئیس پیشین هیات مدیره باشگاه استقلال افزود: آنها با اتفاق نظر گفتند، هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس در کمال آرامش ورزشگاه را ترک کرده و به خانه های خود رفتند. بنابراین این موارد را باید به صورت نکات مثبت رفتار هواداران در نظر بگیریم و فقط به دنبال برخورد و تنبیه کردن نباشیم.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر ورزش تاکید کرد: آیا می توان حرکت تعداد معدودی تماشاگرنما را به کل تماشاگران حاضر در ورزشگاه تعمیم داد؟ ماباید به شناسایی این متخلفان پرداخته و با شناسنامه دار کردن آنها از ورود شان به ورزشگاه‌ها جلوگیری کنیم. بنابراین انتظار من از مسئولان کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال این است که با رافت اسلامی به این موضوع نگاه کنند.