تقویت زیرساختهای صنعتی در گلستان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صابری اظهار داشت: تقویت زیرساخت ها موجب می شود متقاضیان سرمایه گذاری در بخش صنعت، دغدغه ای از حیث تامین زیرساخت ها نداشته باشند.

وی افزود: در سالی که به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، تقش صنایع کوچک در توسعه استان انکارناپذیر است.

به گفته وی، تمام تلاش مدیران باید رفع مشکلات و تنگناهایی که گریبانگیر صنعتگران شده، باشد و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری های لازم را در این زمینه انجام خواهند داد.

لزوم تامین نیازهای سرمایه گذاران گلستان

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: اقدامات خوبی برای تامین نیازهای سرمایه گذاران بخش صنعت انجام شده است.

رضا غلامی ادامه داد: برای رفع مشکلات بخش صنعت، تا کنون نشست های مشترک متعددی برگزار شده که حاصل این نشست ها، رفع بخشی از مشکلات صنعتگران بوده است.

وی اظهار داشت: بخشی از مشکلات که رسیدگی و پیگیری آن در سطح کلان بوده، جمع بندی و پیگیری های بعدی انجام خواهد شد.

مشوق های سرمایه گذاری صنعتی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان نیز گفت: تلاش های زیادی برای تامین زیرساخت های مورد نیاز در شهرک ها و نواحی صنعتی استان انجام شده است.

نیما بیرودیان اضافه کرد: تمامی شهرک ها و نواحی صنعتی از امکانات یرسنایی لازم برای حضور سرمایه گذار برخوردارند و تامین بخشی از زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی نیز در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، مشکل جدی از بابت زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی وجود ندارد و زمین مورد نیاز صنعتی نیز آماده واگذاری به متقاضیان است.

وی ادامه داد: باتوجه به مشوق ها و مزایای سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی، این اطمینان به متقاضیان طرح های صنعتی داده می شود که شهرک ها و نواحی صنعتی بهترین مکان برای سرمایه گذاری است.