حسن قشقاوی در گفتگو با خبرنگار مهر حضور 78 وزیر در اجلاس سران جنبش عدم تعهد که در تهران برگزار می شود این حضور را کم نظیر اعلام کرد و گفت: در نشست های مجمع عمومی سازمان ملل نیز به ندرت اتفاق می افتد که این تعداد وزیر حضور داشته باشند.

وی در رابطه با دیدار بان کی مون با اعضای کمیته حقوق بشر مجلس که پیش از این در رسانه ها مطرح شده بود نیز گفت: با توجه به فشردگی برنامه های آقای بان کی مون بعید است که این اتفاق بیفتد اما آقای بان کی مون در ضیافت نهار رئیس مجلس شرکت خواهد کرد و مذاکراتی نیز با وی خواهد داشت.

به گزارش مهر، اجلاس وزیران خارجه عدم تعهد از صبح امروز در تهران آغاز شده است.