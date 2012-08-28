طرح آبرسانی، تاسیسات برق و یک کارخانه تولیدی استان البرز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طرح آبرسانی به روستاهای ایپک و قانی بلاغ با جمعیت یک هزار و 200 نفر و با اعتبار هشت میلیارد ریال صبح سه شنبه با حضور عیسی فرهادی استاندار البرز و همچنین محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی به بهره برداری رسید.



عمق چاه ایجاد شده این طرح 150 متر و طول خط انتقال نیز 12 کیلومتر است که میزان آبدهی آن 15 لیتر بر ثانیه و مخزن ذخیره آب 150 متر مکعب است و هدف از این پروژه برون رفت از بحران کم آبی بوده است.



بخش دیگر افتتاح پروژه تاسیسات برق بود که انرژی مصرفی این تاسیسات 160 کیلووات بر ساعت است.

روشنایی فاز شب بلوار اشتهارد به شهرک صنعتی با اعتبار پنج میلیارد ریال از دیگر پروژه های قابل افتتاح بوده است.



کارخانه فراگستر بی ستون نیز با اعتبار هفت میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

