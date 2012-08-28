اکبر چیتساز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انواع لوازمالتحریر موجود در بازار به دو قسمت خارجی و داخلی تقسیم میشود اظهار داشت: به طور کلی نیز لوازمالتحریرها به درجههای یک، دو و سه تقسیمبندی شده که مردم با خرید درجه یکها به خصوص در مورد اجناس داخلی، مغازهداران را مجبور به ارائه لوازم با کیفیت برتر میکنند که این موضوع نیاز به فرهنگسازی قوی دارد.
وی یکی از مشکلات فعلی لوازمالتحریر موجود در بازار را وجود برخی از تصاویر کارتونی و مغایر با فرهنگ ایرانی و اسلامی عنوان کرد و گفت: در این مورد رسانهها، برای جلوگیری از فروش چنین تصاویری در مغازهها و ایجاد فرهنگ سازی مناسب بین دانشآموزان و خانوادهها تأثیر گذار هستند.
رئیس اتحادیه کتاب و لوازمالتحریر اصفهان در مورد نزدیکی به بازگشایی مدارس تصریح کرد: از روز شنبه هفته جاری توزیع 108 هزار کتاب درسی در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان آغاز شده و در مورد قیمت دفترچهها نیز یکی از شرکتهای دفتر سازی بزرگ اصفهان با همکاری اداره بازرگانی و بر اساس حمایت از حقوق مصرفکننده قرار است به زودی نرخ نهایی دفاتر را ارائه میکند.
وی وجود تحریمها را برای ایران بیاساس دانست و تاکید کرد: با اینکه بیشتر مواد اولیه ساخت دفتر از خارج از کشور تأمین میشود، اما تحریمها نه تنها هیچ مشکلی برای ما به وجود نیاورده بلکه راهی برای درست مصرف کردن و استفاده از فرصتها را نیز برای ایرانیان به ارمغان آورده است.
چیتساز بیان داشت: به طور حتم همکاران اتحادیه کتاب و لوازمالتحریر به مانند همیشه همکاریهای لازم را با دانشآموزان آیندهساز کشورمان دارند.
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