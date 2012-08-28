کشف و ضبط 152 قطعه شیء تاریخی در استان سمنان

به گزارش خبرنگارمهر، حمید یزدانی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران درمحل اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان سمنان با اشاره به کشف 152 قطعه شی تاریخی در استان سمنان گفت: این اشیاء تاریخی از داخل خودروی سواری پراید یک تبعه پاکستانی کشف و فرد دستگیر شده تحویل مراجع قضایی شد.

وی با بیان اینکه بیشتر این اشیاء دارای ارزش تاریخی و فرهنگی هستند، افزود: سرپیکان، سرنیزه، دستبند، سنجاق سر، گوشواره، مهره، ظروف فلزی و ... از جمله اشیای ضبط شده از این متهم است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: این قاچاقچی اموال تاریخی و فرهنگی قصد داشته این اشیاء را از تهران به مشهد منتقل کند که در ایست و بازرسی پاسگاه آبخوری دستگیر می شود.

یزدانی با اشاره به اینکه این اشیاء تاریخی به دستور دادگاه به نفع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان ضبط شده است، افزود: پرونده تعیین میزان مجازات متهم نیز از طریق دادگاه در حال رسیدگی است.

یحیی پور کارشناس حقوقی و املاک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان نیز در این خصوص اظهار داشت: بر اساس ماده 562 قانون مجازات اسلامی، خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز، ممنوع بوده و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی به نفع سازمان میراث فرهنگی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند.