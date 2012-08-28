به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست در حاشیه نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در جمع خبرنگاران با اعلام حضور حدود 60 وزیر امور خارجه در این اجلاس وزیران عدم تعهد که هم اکنون در حال برگزاری است گفت: تا پایان اجلاس بالای 70 وزیر شرکت خواهند کرد.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در رابطه با بازدید بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از تاسیسات هسته ای کشور که در خبرها منتشر شده است گفت: من نشنیده ام.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین از سخنرانی بان کی مون در مجلس شورای اسلامی که مورد سئوال یکی از خبرنگاران قرار گرفت گفت: تا جایی که اطلاع دارم آقای بان کی مون با رئیس مجلس ملاقاتی خواهد داشت.

خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری اجلاس گروه تماس در حاشیه اجلاس عدم تعهد سئوال کرد که مهمانپرست گفت: هنوز در متن هستیم، قرار است در حاشیه این نشست برگزار شود.