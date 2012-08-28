حسین بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فضای موسیقی اصفهان نسبت به سالهای اخیر بهتر شده است، اما باز هم نمیتوان گفت فضای موسیقی اصفهان خوب است و فضای موسیقی اصفهان بیشتر موسیقی سنتی را میپذیرد.
وی افزود: بیشتر افراد به موسیقی پاپ گرایش دارند و به موسیقی فاخر توجه کمتری نشان میدهند، به گونهای که در اصطلاح عامیانه خوانندههای کنونی برای گوش نمیخوانند، به همین علت یک آهنگ شش و هشت نسبت به یک آهنگ پاپ غمگین بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
این خواننده اصفهانی در ادامه با اشاره به اینکه فضای موسیقی کشور بیشتر به دست پایتخت نشین ها هدایت میشود، بیان داشت: همه ایران تهران نیست، اما در عمل شاهد این هستیم که به موسیقیدانان و فعالان عرصه هنر در پایتخت بیشتر اهمیت میدهند، به نوعی که گاهی در فضای تهیه و پخش موسیقی و آلبومهای موسیقی به شهرستانیها اهانت میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر موسیقی که هم طرفداران زیادی دارد و هم مسئولان هنری در انتشار آنها ممانعتی نمیبینند، موسیقی پاپ عاشقانه است.
این نوازنده اصفهانی در پاسخ به این پرسش که آیا تعدد خوانندهها در ایران باعث لطمه به موسیقی می شود و یا در جهت پیشرفت موسیقی قرار میگیرد، بیان داشت: در 25 سال گذشته اگر خوانندهای طالب معروف شدن بود، باید از فیلترهای متعددی عبور میکرد و مراحل مختلفی را از آماتور تا حرفهای میگذراند تا بتواند در رسانه ملی حضور یابد، این موضوع باعث میشد که تعداد خوانندهها در ایران کم باشند، اما موسیقی که از طریق آنها به ثمر میرسید، موسیقی غنی و فاخری بود.
وی اضافه کرد: اما مشکلی که در ادامه این روند به وجود آمد این بود که پس از گذشت مدت زمانی این افراد جایگزینی نداشتند، از جمله این افراد میتوان به استاد تاج اصفهانی اشاره کرد، اما فضای موسیقی کنونی به گونهای است که تعدد خوانندهها به موسیقی پاپ لطمه وارد میکند، و تنها پول حرف اول را میزند، طوری که بسیاری از آهنگسازان تنها به مادیات توجه دارند.
بابایی گفت: زمانی که موسیقی حرفهای شد، در آمد زا میشود، اما بسیاری از افرادی که به خود لقب خواننده میدهند به لفظ عامیانه برای دل خود میخوانند، خواننده هایی که در کشور ما فعالیت می کنند، باید حد وسط را رعایت کنند و موسیقی سازنده و فاخر تولید کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از خانوادهها با دنبال کردن موسیقی به صورت جدی توسط فرزندانشان مخالف هستند، اظهار داشت: موسیقی در سن کم منجر به بالارفتن ضریب هوشی کودکان میشود اما موسیقی که در اختیار خانودهها قرار میگیرد و یا از جانب آنها انتخاب میشود، باید موسیقی مناسب و قابل اطمینانی باشد، اما روحیه لطیف هنری معمولا مورد توجه همه افراد واقع میشود و در حال حاضر بسیاری از خانودهها مشتاق هستند، فرزندانشان به موسیقی گرایش یابند و حتی حاضر هستند که هزینههای کلان برای انتشار آلبوم صرف کنند.
پیشکسوتان از به کار بردن لفظ موسیقی سنتی به جای موسیقی ایرانی گله مند هستند
این فعال عرصه موسیقی در ادامه تصریح کرد: افرادی که در موسیقی سنتی قصد فعالیت دارند یا باید اهل دل باشند و یا اهل علم، به همین علت است که بسیاری از افراد که طالب فعالیت در عرصه موسیقی هستند، به موسیقی پاپ روی میآورند.
وی گفت: زمانی که پاپ به ایران رخنه کرد بازار موسیقی به دست افراد خاصی بود، اوایل با حضور موسیقی پاپ در کنار موسیقی سنتی مخالفت میشد، اما با گذشت زمان و همه گیر شدن این شعار که نمیتوان با سلیقه جوانان مخالفت کرد موسیقی پاپ وارد میدان شد و بسیاری از جوانان را مجذوب خود کرد.
خواننده اصفهانی در ادامه عنوان کرد: موسیقی پاپ بدون برنامه آزاد شد و آغاز به کار کرد، به همین علت است که موسیقی سنتی ما در عرصههای بین المل مورد توجه است اما موسیقی پاپ ایران تنها در کشور خودمان طرفدار دارد و تاکنون نتوانسته است در عرصه بین المل مورد توجه قرار گیرد.
وی در بیان عقیده خود در ارتباط با اینکه بسیاری از پیشکسوتان موسیقی از به کار بردن لفظ موسیقی سنتی به جای موسیقی ایرانی گله مند هستند، گفت: موسیقی ایرانی را نباید با به کار بردن لفظ موسیقی سنتی محصور کرد، بلکه باید با تلفیق این نوع موسیقی با موسیقیهای نوین باعث اشاعه و زنده شدن موسیقی ایرانی شد، اما این امر نیازمند افراد زبده و زمان زیادی است و امری نیست که به یکباره صورت پذیرد، بلکه باید تخصصی و توسط افراد متخصص دنبال شود.
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