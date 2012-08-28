حسین بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فضای موسیقی اصفهان نسبت به سال‎های اخیر بهتر شده است، اما باز هم نمی‎توان گفت فضای موسیقی اصفهان خوب است و فضای موسیقی اصفهان بیشتر موسیقی سنتی را می‎پذیرد.

وی افزود: بیشتر افراد به موسیقی پاپ گرایش دارند و به موسیقی فاخر توجه کمتری نشان می‎دهند، به گونه‌ای که در اصطلاح عامیانه خواننده‎های کنونی برای گوش نمی‎خوانند، به همین علت یک آهنگ شش و هشت نسبت به یک آهنگ پاپ غمگین بیشتر مورد توجه قرار می‎گیرد.

این خواننده اصفهانی در ادامه با اشاره به اینکه فضای موسیقی کشور بیشتر به دست پایتخت نشین ها هدایت می‎شود، بیان داشت: همه ایران تهران نیست، اما در عمل شاهد این هستیم که به موسیقیدانان و فعالان عرصه هنر در پایتخت بیشتر اهمیت می‎دهند، به نوعی که گاهی در فضای تهیه و پخش موسیقی و آلبوم‎های موسیقی به شهرستانی‎ها اهانت می‎شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر موسیقی که هم طرفداران زیادی دارد و هم مسئولان هنری در انتشار آنها ممانعتی نمی‎بینند، موسیقی پاپ عاشقانه است.

این نوازنده اصفهانی در پاسخ به این پرسش که آیا تعدد خواننده‎ها در ایران باعث لطمه به موسیقی می شود و یا در جهت پیشرفت موسیقی قرار می‎گیرد، بیان داشت: در 25 سال گذشته اگر خواننده‎ای طالب معروف شدن بود، باید از فیلترهای متعددی عبور می‎کرد و مراحل مختلفی را از آماتور تا حرفه‎ای می‎گذراند تا بتواند در رسانه ملی حضور یابد، این موضوع باعث می‎شد که تعداد خواننده‎ها در ایران کم باشند، اما موسیقی که از طریق آنها به ثمر می‎رسید، موسیقی غنی و فاخری بود.

وی اضافه کرد: اما مشکلی که در ادامه این روند به وجود آمد این بود که پس از گذشت مدت زمانی این افراد جایگزینی نداشتند، از جمله این افراد می‎توان به استاد تاج اصفهانی اشاره کرد، اما فضای موسیقی کنونی به گونه‎ای است که تعدد خواننده‎ها به موسیقی پاپ لطمه وارد می‎کند، و تنها پول حرف اول را می‎زند، طوری که بسیاری از آهنگسازان تنها به مادیات توجه دارند.

بابایی گفت: زمانی که موسیقی حرفه‎ای شد، در آمد زا می‎شود، اما بسیاری از افرادی که به خود لقب خواننده می‎دهند به لفظ عامیانه برای دل خود می‎خوانند، خواننده هایی که در کشور ما فعالیت می کنند، باید حد وسط را رعایت کنند و موسیقی سازنده و فاخر تولید کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از خانواده‎ها با دنبال کردن موسیقی به صورت جدی توسط فرزندانشان مخالف هستند، اظهار داشت: موسیقی در سن کم منجر به بالارفتن ضریب هوشی کودکان می‎شود اما موسیقی که در اختیار خانوده‎ها قرار می‎گیرد و یا از جانب آنها انتخاب می‎شود، باید موسیقی مناسب و قابل اطمینانی باشد، اما روحیه لطیف هنری معمولا مورد توجه همه افراد واقع می‎شود و در حال حاضر بسیاری از خانود‎ه‎ها مشتاق هستند، فرزندانشان به موسیقی گرایش یابند و حتی حاضر هستند که هزینه‎های کلان برای انتشار آلبوم صرف کنند.

پیشکسوتان از به کار بردن لفظ موسیقی سنتی به جای موسیقی ایرانی گله مند هستند

این فعال عرصه موسیقی در ادامه تصریح کرد: افرادی که در موسیقی سنتی قصد فعالیت دارند یا باید اهل دل باشند و یا اهل علم، به همین علت است که بسیاری از افراد که طالب فعالیت در عرصه موسیقی هستند، به موسیقی پاپ روی می‎آورند.

وی گفت: زمانی که پاپ به ایران رخنه کرد بازار موسیقی به دست افراد خاصی بود، اوایل با حضور موسیقی پاپ در کنار موسیقی سنتی مخالفت می‎شد، اما با گذشت زمان و همه گیر شدن این شعار که نمی‎توان با سلیقه جوانان مخالفت کرد موسیقی پاپ وارد میدان شد و بسیاری از جوانان را مجذوب خود کرد.

خواننده اصفهانی در ادامه عنوان کرد: موسیقی پاپ بدون برنامه آزاد شد و آغاز به کار کرد، به همین علت است که موسیقی سنتی ما در عرصه‎های بین المل مورد توجه است اما موسیقی پاپ ایران تنها در کشور خودمان طرفدار دارد و تاکنون نتوانسته است در عرصه بین المل مورد توجه قرار گیرد.

وی در بیان عقیده خود در ارتباط با اینکه بسیاری از پیشکسوتان موسیقی از به کار بردن لفظ موسیقی سنتی به جای موسیقی ایرانی گله مند هستند، گفت: موسیقی ایرانی را نباید با به کار بردن لفظ موسیقی سنتی محصور کرد، بلکه باید با تلفیق این نوع موسیقی با موسیقی‎های نوین باعث اشاعه و زنده شدن موسیقی ایرانی شد، اما این امر نیازمند افراد زبده و زمان زیادی است و امری نیست که به یکباره صورت پذیرد، بلکه باید تخصصی و توسط افراد متخصص دنبال شود.

