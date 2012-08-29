طرح انتزاع آب کشاورزی از وزارت نیرو روی میز مجلس

غلامرضا نوری قزلجه درگفتگو با مهر درخصوص پیش‌نویس تعرفه آب کشاورزی که اخیرا از سوی وزارت نیرو تهیه شده است، اظهارداشت: با وجود اینکه بیش از 93 درصد منابع آبی موجود کشور در بخش کشاورزی به مصرف می‌رسد، مسئولیت این بخش برعهده وزارت نیرو قرار دارد.

وی با بیان اینکه تعیین تعرفه قیمتی برای مصرف آب از شبکه های آبیاری و زهکشی مدرن و نیمه مدرن کشاورزی منطقی است اما تعیین چنین تعرفه ای برای مصرف آب از شبکه های سنتی غیرمتعارف است، گفت: وزارت نیرو نباید برای کشاورزانی که از یک چشمه آب و یا یک نهر برای آبیاری مزارع و باغات خود استفاده می کنند، تعرفه قیمتی وضع کند.

نماینده مردم بستان آباد (استان آذربایجان شرقی) در مجلس با اشاره به کم بودن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی عنوان کرد: با توجه به اینکه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت بسیار کم تعیین شده است تحمیل چنین هزینه هایی در سال تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی کار بسیار نادرست و دور از انصافی است.

وی در ادامه با مثبت ارزیابی کردن پرداخت یارانه آب به کشاورزان، درعین حال گفت: البته امیدواریم سرنوشت پرداخت یارانه آب به کشاورزان به سرنوشت اختصاص 30 درصد درآمد حاصل از منابع هدفمند کردن یارانه به بخش کشاورزی دچار نشود و دولت واقعا این یارانه را به کشاورزان پرداخت کند!

رئیس کارگروه کشاورزی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اعلام اینکه هم اکنون درحال تهیه طرح انتزاع بخش آب از وزارت نیرو است، گفت: مقدمات تهیه طرح مذکور با انجام مطالعات کارشناسی آماده شده است و در آینده ای نزدیک ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر، براساس تازه ترین محاسبات وزارت نیرو قیمت تمام شده هر مترمکعب آب در شبکه های آبیاری و زهکشی مدرن کشاورزی که باید به آن دست یافت 1740ریال، در شبکه های نیمه مدرن 1000ریال و در شبکه های سنتی نیز به ازاء هر مترمکعب 500 ریال در نظرگرفته شده است.