لامپ های کم مصرف بازیافت می شود/لامپ های سوخته را با پسماند عادی مخلوط نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور باجول با بیان مطلب فوق گفت: لامپ های فلورسنت و کم مصرف جزء زباله های خاص به شمار می رود چرا که این گونه لامپ ها از گازهای نادر (نجیب) و فلزات سنگین (مانند جیوه، نئون، زنون، سدیم و ...) ساخته شده‌اند و این عناصر برای محیط زیست و سلامت انسانها مضر هستند.

وی با تاکید بر این که سیستم دستگاه امحاء لامپ های فلورسنت در اصفهان طراحی و ساخته شده، تصریح کرد: شهروندان می توانند لامپ های کم مصرف را به همراه زباله های الکترونیکی خود به ایستگاه‌های ثابت بازیافت و یا مامورین سازمان تحویل دهند.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان اذعان داشت: به هیچ عنوان زباله های الکترونیکی به خصوص لامپ های فلورسنت و کم مصرف را با پسماند عادی مخلوط نکنید و آنها را جداگانه با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی تفکیک نمایند.

آزادسازی صد در صدی میدان اصلی امام علی(ع) انجام شد

شهردار منطقه ۳ اصفهان با اشاره به این که صد در صد آزادسازی میدان اصلی امام علی(ع) انجام شد، اعلام کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده فاز دوم پروژه احیای میدان امام علی(ع) اردیبهشت ماه سال ۹۲ به بهره برداری می رسد.

منصور نجفی با اعلام خبر فوق گفت: فاز دوم احیای میدان امام علی(ع) به وسعت 5.7 هکتار شامل احداث میدان اصلی و جلوخان مسجد جامع است.

وی افزود: مساحت میدان اصلی ۳۷ هزار و ۳۶ متر است که صد در صد آزاد سازی آن انجام شده است.

شهردار منطقه ۳ اصفهان با تاکید بر این که با احیای میدان امام علی(ع) ۱۱ درصد بافت فرسوده منطقه ۳ احیا و نوسازی می شود، تصریح کرد: اردیبهشت ماه سال آینده میدان اصلی پروژه میدان امام علی(ع) تکمیل و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه فاز سوم این پروژه شامل احداث مجتمع های تجاری در اطراف میدان در اختیار بخش خصوصی گذاشته می شود، خواستار شد: مردم در اجرای این پروژه در بخش های مختلف آن سرمایه گذاری کنند.