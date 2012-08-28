محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اداره کل میراث فرهنگی استان البرز آماده برگزاری تورالبرز گردی برای هیئت های اجلاس عدم تعهد است.



وی ادامه داد: در حال حاضر به استانداری البرز و همچنین بخش های مختلف اعلام آمادگی کردیم که توانایی برگزاری تورهای مختلف برای هیئت های اجلاس عدم تعهد را داریم.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز افزود: تور معرفی شهرک های صنعتی استان البرز و همچنین تور البرزی و پیست بین المللی دیزین از جمله برنامه های در نظر گرفته شده است.



پوینده تصریح کرد: این کار به نوعی ابتکار و خلاقیت برای معرفی جاذبه های گردشگری و ظرفیت های تجاری استان البرز به جهانیان است.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز با اشاره به برگزاری تور البرز گردی یک روزه، اضافه کرد: عمدتاً برنامه های این هیئت ها از قبل مشخص شده است ولی استان البرز همواره آمادگی استقبال از این مهمانان را دارد.