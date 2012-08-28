محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اداره کل میراث فرهنگی استان البرز آماده برگزاری تورالبرز گردی برای هیئت های اجلاس عدم تعهد است.
وی ادامه داد: در حال حاضر به استانداری البرز و همچنین بخش های مختلف اعلام آمادگی کردیم که توانایی برگزاری تورهای مختلف برای هیئت های اجلاس عدم تعهد را داریم.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز افزود: تور معرفی شهرک های صنعتی استان البرز و همچنین تور البرزی و پیست بین المللی دیزین از جمله برنامه های در نظر گرفته شده است.
پوینده تصریح کرد: این کار به نوعی ابتکار و خلاقیت برای معرفی جاذبه های گردشگری و ظرفیت های تجاری استان البرز به جهانیان است.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز با اشاره به برگزاری تور البرز گردی یک روزه، اضافه کرد: عمدتاً برنامه های این هیئت ها از قبل مشخص شده است ولی استان البرز همواره آمادگی استقبال از این مهمانان را دارد.
ادارهکل میراث فرهنگی آماده برگزاری تور البرز گردی برای هیئتهای اجلاس عدمتعهد
کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز از آمادگی این اداره کل برای برگزاری تورالبرز گردی برای هیئت های اجلاس عدم تعهد خبر داد.
محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اداره کل میراث فرهنگی استان البرز آماده برگزاری تورالبرز گردی برای هیئت های اجلاس عدم تعهد است.
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