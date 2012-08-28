90 درصد جمعیت شهری خراسان جنوبی از نعمت گاز برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه گاز رسانی به دو روستای شهرستان بیرجند اظهارکرد: گاز رسانی به خراسان جنوبی موجب افزایش رفاه اجتماعی و تشویق به سرمایه گذاری در استان شده است.

حسن افتخاری با بیان اینکه گاز رسانی به خراسان جنوبی در دولت نهم و دهم آغاز شده است، افزود: تا کنون 450 میلیارد تومان برای گاز رسانی به استان هزینه و سرمایه گذاری شده است.

وی با اشاره به اینکه 106 هزار مصرف کننده گاز طبیعی در استان وجود دارد، ادامه داد: در حال حاضر تمامی کارخانه ها و واحد های صنعتی بزرگ استان از نعمت گاز برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی و بیان اینکه احداث 15 جایگاه سی ان جی در استان از مصوبات سفرهای هیئت دولت بوده است، عنوان کرد: هم اکنون 23 جایگاه سی ان جی در استان فعال است.

وی بیان کرد: در هر 50 کیلومتر در خراسان جنوبی یک جایگاه سی ان جی وجود دارد.

افتخاری گاز رسانی را محور توسعه در کشور دانست و گفت: 65 درصد سبد انرژی کشور از گاز تامین می شود.

وی اجرای 15 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع، نصب 271 علمک و احداث یک ایستگاه تقلیل فشار را از اقدامات انجام شده برای گاز رسانی به روستاهای سیوجان و کوشه سفلی از توابع شهرستان بیرجند ذکر کرد و افزود: اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال برای گاز رسانی به این روستاها هزینه شده که 500 خانوار از مزایای آن بهره مند می شوند.