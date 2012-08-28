به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال صبای قم و تراکتور‌سازی تبریز چهارشنبه شب در یکی از حساس‌ترین دیدار‌های هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به میزبانی تراکتور سازی در شهر تبریز به مصاف یکدیگر می‌روند.



صبا و تراکتور جدال تیم‌های همسایه جدول لیگ برتر



نیم فصل مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس که دوازدهمین دوره این رقابت‌ها محسوب می‌شود، از چهارشنبه این هفته با رقابت تیم های لیگ برتری و در قالب هشت مسابقه در شهرهای مختلف کشورمان پیگیری می‌شود.



طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، هشت مسابقه این هفته چهارشنبه برگزار می‌شود و یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته را تیم های رده های پنجم و ششم جدول رده بندی یعنی صبای قم و تراکتور سازی تبریز برگزار می‌کنند.



در بین هشت بازی هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، در تبریز علاقمندان قمی و تبریزی فوتبال کشورمان به دیدار صبای قم و تراکتور‌سازی تبریز نگاه دارند جایی که تقبال تفکرات یحیی گل محمدی و آنتونیو خوزه کونسیسائو اولیورا سرمربیان صبا و تراکتورسازی می‌تواند بازی جذاب را رقم بزند.



این دو تیم در هفتمین مسابقه خود از دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 19:20 دقیقه چهارشنبه هشتم شهریورماه در ورزشگاه 70 هزار نفری یادگار امام شهر تبریز برابر یکدیگر به میدان می روند.



رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی ناظر دیدار صبا و تراکتور



کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای کنترل دقیق تر بر این دیدار حساس هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، محمدباقر ششگلانی رئیس هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی را مامور کرده است تا به عنوان ناظر انضباطی این دیدار را از نزدیک زیر نظر گرفته و حواشی آن را به کمیته انضباطی گزارش کند.



صبای قم و تراکتور‌سازی تبریز برای هفتمین بار در چهار فصل اخیر لیگ برتر فوتبال ایران برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند که البته مسابقه این هفته دو تیم، چهارمین بازی در ورزشگاه یادگار امام تبریز است که صبا یک بار در آن باخته و دو بار نیز پیروز شده است.



صبای قم در لیگ نهم فوتبال باشگاه های کشور دیدار برگشت خود را در ورزشگاه یادگار امام تبریز برابر تیم تراکتورسازی برگزار کرد که البته در آن مسابقه این تیم میزبان بود که توانست با نتیجه سه بر یک از سد صبای قم عبور کرده و به سه امتیاز بازی دست یابد.



تساوی دو بر دو صبا و تراکتور در آخرین بازی



در مصاف دو تیم در هفته سی و دوم مسابقات دهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور صبای قم در روزهای حساس لیگ دهم موفق شد در میان ناباوری همگان با نتیجه دو بر یک تراکتورسازی تبریز را شکست داده و این تیم را با فراز کمالوند مربی سابق خود در راه رسیدن به لیگ قهرمانان آسیا ناکام بگذارد.



در بازی رفت یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال نیز که در هفته نخست لیگ یازدهم در ورزشگاه 70 هزار نفری یادگار امام تبریز برگزار شد، صبای قم بار دیگر توانست تراکتور سازی را شکست بدهد و این بار 3 بر 2 میزبان خود را پشت سر گذاشت.



این دو تیم سه بار نیز در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم با یکدیگر رو‌به‌رو شده‌اند که نخستین بازی آنها به دیدار رفت لیگ نهم باز می‌گردد که در آن مسابقه صبای قم با نتیجه دو بر یک از سد تراکتورسازی تبریز عبور کرد و در دیدار رفت لیگ دهم نیز دو تیم در قم به تساوی بدون گل رضایت دادند، ضمن اینکه در بازی برگشت لیگ یازدهم نیز بازی دو تیم دو بر دو مساوی شد.