به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «و سیب سهم خداست» سروده معصومه مهری در برگیرنده 45 غزل از این شاعر است که با تمی عاشقانه و مضمونی آیینی سروده شده است.

مهری در شعرهای این مجموعه سعی کرده است در تمامی بخش‌ها اعم از عناوین شعرها، نام مجموعه و نیز محتوای غزل‌ها به ادای دین به ذات اقدس الهی بپردازد و برای این موضوع زاویه بیان عاشقانه را انتخاب کرده است.

وی همچنین سعی کرده است با انتخاب هوشمندانه عناوین شعرها و مجموعه، مخاطب را در فهم موضوعات دربرگیرنده آثارش سهیم کرده و از بیان مستقیم منظور خود دوری کند.

مهری پیش از این بیان کرده بود: همیشه در کارهایم خواسته‌ام اشعارم را غیر مستقیم بیان کرده و یک نقطه مجهولی در شعرهایم باشد زیرا به نظر من شعر نباید بی‌پرده و عیان برای مخاطب سرایش شود٬ بلکه باید گذاشت تا خواننده از روی کرامت خودش به یک برداشت مشخصی برسد.

این شاعر همچنین با اشاره به اشعار مجموعه خود عنوان کرده بود: بزرگترین آفت شعر معاصر ما این است که آنان درگیر بازی چینش کلامت هستند زیرا بیشتر شاعران می‌خواهند به صورت ظاهری به دنبال یک سجعی برای شعرهایشان بوده٬ عموما اندیشه نابی در پشت خلق کلماتشان دیده نمی‌شود.

مهری مجموعه اشعار خود را با تقدیم شعری به پیشگاه مادر حضرت ابوالفضل(ع) آغاز کرده است و در ادامه اشعاری از آن را به پیشگاه حضرت علی(ع) حضرت زینب(س)، امام رضا(ع) و حضرت رقیه(ع) تقدیم کرده است.

شعر دخیلی از این مجموعه به شرح زیر است

مهتاب جای پای تو ا دید و سجده کرد / خورشید هشت مرتبه چرخید و سجده کرد

انگور چشم‌های شما را همین که دید / می از درون کوزه تراوید و سجده کرد

آنقدر کهکشان به نگاهت دخیل بست / تا در سماع آمد و رقصید و سجده کرد

بوی یهشتی‌ات که وزید آفتاب توس / یک جرعه از نگاه تو نوشید و سجده کرد

تنها نه این غزل، که تمام ترانه‌ام / آهو شد و به پات خرامید و سجده کرد

مجموعه شعر «و سیب سهم خداست» را انتشارات سوره مهر با قیمت 3900 تومان منتشر کرده است.