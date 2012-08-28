به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مخابرات نیشابور گفت: 15 پروژه و طرح مخابراتی با 15 میلیارد ریال اعتبار به صورت متمرکز در هفته دولت در نیشابور افتتاح شد.
مصطفی مقیمی اظهارکرد: توسعه شبکه تلفن ثابت با سه هزار و 500 شماره ثابت تلفن در مرکز شهید دهقانی شهرستان و ایجاد یک مرکز کمظرفیت 256 شمارهای در روستای صمدیه از این طرحها بوده است.
وی اظهار داشت: تأمین تلفن روستای حاجیآباد بخش سرولایت و بهرهبرداری از هشت دستگاه آنتن بی.تی.اس تلفن همراه از دیگر پروژههای افتتاح شده بود.
وی همچنین اضافه کرد: در این هفته از طرحهای افزایش دو هزار و 500 پورت دیتا، تامین تلفن ثابت فازهای یک و دو مسکن مهر و بهره برداری از 480 پورت ای.دی اس.ال بهرهبرداری میشود.
1000 مددجوی کمیته امداد نیشابورخانهدار شدند
رئیس کمیته امداد نیشابور گفت: یک هزار و 596 مددجوی زیر پوشش حمایت کمیته امداد در شهرستان از ابتدای دولت نهم تا امروز خانهدار شدهاند.
رضا نظری اظهارکرد: از ابتدای تاسیس کمیته تا سال 84 تنها 330 باب مسکن مقاومسازی شده به مددجویان کمیته امداد در نیشابور تحویل شده بود.
وی با اشاره به طرحهای اشتغالزایی این اداره، تاکید کرد: هدف کمیته امداد خودکفایی مددجویان و افراد تحت حمایت این نهاد است.
این مقام مسئول بیان کرد: یک هزار و 115 فقره تسهیلات خوداشتغالی نیز به مددجویان کمیته امداد نیشابور پرداخت شده است.
طرح هادی روستای کاریزک نیشابور افتتاح شد
رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیشابور گفت: طرح هادی روستای کاریزک کال از توابع بخش مرکزی شهرستان نیشابور با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 350 میلیون ریال در این روستا به بهرهبرداری رسید.
رابین خواجهای اظهارکرد: برای اجرای این طرح 808 متر مکعب تخریب و بازسازی مسیر صورت گرفته و 307 متر مکعب نیز خاکبرداری و خاکریزی شده است.
وی اظهار داشت: در اجرای این طرح که از سال 89 آغاز شده است بیش از 9 هزار مترمربع نیز آسفالتریزی شده است.
ساختمان دهیاری روستای میرآباد نیشابور افتتاح شد
معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری نیشابور گفت: ساختمان دهیاری روستای میرآباد با 350 میلیون ریال اعتبار بهرهبرداری شد.
حسین اسداللهی اظهارکرد: این دهیاری با 110 متر مربع زیربنا در زمینی به مساحت 600 متر مربع ساخته شده است.
اضافه میشود: روستای میرآباد با سه هزار و 40 نفر جمعیت در شمال شهر نیشابور قرار دارد.
35دفتر پیشخوان دولت در نیشابور فعال است
رئیس اداره پست نیشابور گفت:35دفتر پیشخوان دولت با هدف ارائه خدمات دستگاههای دولتی به شهروندان از جمله خدمات پستی، بانکی، امور مشترکین آب، برق و گاز در سطح شهرستان فعالیت دارند.
حسین کرمانی اظهار داشت: همچنین 110 دفتر I.C.Tروستایی در مراکز پر جمعیت روستایی شهرستان به بیش از 200 هزار نفر خدمات ارائه میکنند.
وی افزود: بیش از 80 هزار روستایی در 110 روستای این شهرستان سود سهام عدالت و یارانه نقدی خود را از دفاتر I.C.Tروستایی دریافت میکنند.
تعداد رشتههای فنی و حرفه ای در نیشابور 97 درصد افزایش داشته است
رئیس اداره فنی و حرفهای شهرستان نیشابور گفت: تعداد رشتههای مهارتی و آموزشی مراکز فنی و حرفهای این شهرستان با 97 درصد افزایش از 37 به 73 عنوان رشته رسیده است.
محمد فریدینیا با بیان اینکه در سالهای اخیر رویکرد افراد جویای کار به حرفه و مهارتآموزی بیشتر شده است، افزود: بیکاران و اشتغالآفرینان هر دو داشتن مهارت را لازمه و شرط اصلی کار و استخدام میدانند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد کارآموزان آموزشگاههای آزاد این نهاد در نیشابور با 42 درصد رشد به 10 هزار نفر رسیده است.
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