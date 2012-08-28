شروط عدم تعهد برای عضویت ترکیه در گروه تماس/ ریاض و آنکارا اصل مشکل هستند

حسین شیخ الاسلام در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با حمایت از پیشنهاد شکل گیری گروه تماس عدم تعهد در خصوص ساختار این گروه گفت: بر اساس اصول حاکم بر جنبش عدم تعهد ایران که ریاست 3 ساله این جنبش را برعهده دارد و یا شورای راهبردی تروئیکای جنبش عدم تعهد شامل ایران ریاست فعلی اجلاس، مصر ریاست قبلی و ونزوئلا ریاست بعدی با کمک همسایگان سوریه که عضو جنبش عدم تعهد هستند می توانند گروه تماس عدم تعهد برای حل بحران سوریه را تشکیل دهند.

وی افزود:باید ساختاری برای گروه تماس عدم تعهد پیش بینی شود که بهترین ساختار تروئیکای عدم تعهد است که ساختاری موجود است.

سفیر پیشین ایران در سوریه در خصوص شرایط عضویت ترکیه در گروه تماس عدم تعهد با اشاره به عضویت ترکیه در ناتو گفت: ترکیه برای عضویت در گروه تماس عدم تعهد باید اصول اولیه این جنبش شامل عدم دخالت خارجی در امور داخلی کشورهای عضو،احترام به حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، حق تعیین سرنوشت ملت ها، مردم سالاری، حل و فصل اختلافات با روش های مسالمت آمیز، بهره مندی مساوی همه از امکانات و حسن هم جواری در خصوص سوریه پایبند باشد تا بتواند در گروه تماس عدم تعهد عضو شود.

مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این اصول گروه تماس جنبش عدم تعهد باید به دنبال راه حلی سوری - سوری بر اساس گفتگو، اصلاحات و زمینه سازی برای رشد مردم سالاری برای حل بحران سوریه باشد.

شیخ الاسلام تشکیل گروه تماس را راه حلی برخواسته از بطن جنبش عدم تعهد خواند و در خصوص راه حل مرسی رئیس جمهور مصر مبنی بر گفتگوی چهار جانبه ایران، مصر، عربستان و ترکیه برای حل بحران سوریه گفت: راه حل مرسی را نفی نمی کنم اما این راه حل از سویی اصولی نبوده و کلی است و از سوی دیگر کشور های ترکیه و عربستان اصل مشکل هستند.