15 طرح عمرانی - ورزشی در همدان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدی افتخاری در حاشیه بهره برداری از سالن ورزشی بانوان شهرستان رزن افزود: برای ساخت و تکمیل این طرح های عمرانی - ورزشی 50 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اضافه کرد: 12 طرح از این تعداد در قالب زمین های روستایی است که در روستاهای دهنو، سرخاب، باشقورتاران، جهان آباد، زرقان، هریان، حسین آباد عاشوری، فریازان، سوزن فیازمان، وندرآباد و آقداش احداث شده است.

سید عبدی افتخاری اظهار داشت: با ا احداث این طرح ها 54 هزار و 236 متر به فضای روباز ورزشی استان همدان افزوده شد.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان ادامه داد: سالن یک هزار و500 نفری بهار، سالن اختصاصی بانوان بهار و رزن نیز از طرح های بهره برداری شده در استان همدان است.

وی اظهار داشت: با راه اندازی این طرح های عمرانی ورزشی هفت هزار و 459 متر مربع به فضای سرپوشیده ورزش استان همدان افزوده می شود.

افتخاری تاکید کرد: با بهره برداری از این پروژه ها سرانه فضای ورزشی استان همدان از 60 صدم متر مربع به ازای هر نفر به 63 صدم متر مربع رسید.