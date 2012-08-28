تامین نیاز نسل جوان با احداث مجموعه های فرهنگی پاسخ داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امیر نعمتی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه مجموعه فرهنگی شهدای گمنام شهر اندیشه که با حضور وزیر راه و شهرسازی، سردار افشار، معاون وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی، فرماندار و سایر مسئولان شهرستان شهریار برگزار شد، اظهار داشت: نیاز جامعه به اندیشه های متعالی و نهادینه کردن فرهنگهای دینی و ملی در جامعه به ویژه در میان نسل جوان، بر همگان آشکار است و با توجه به جنگ نرم دشمنان و توطئه چینی آنها برای جذب جوانان توانمند و با استعداد ایران اسلامی، باید زمینه های فرهنگ سازی در جامعه را فراهم کرد.

این مسئول ادامه داد: شرکت عمران شهر اندیشه با هدف جذب جوانان و رفع نیازهای فرهنگی و همچنین غنی سازی اوقت فراغت آنان، اقدام به احداث مجتمعی فرهنگی، با نام شهدای گمنام و در جوار مزار آنان کرده است که احداث این مجتمع در جوار مزار شهدای والا مقام گمنام، به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و حفظ فضای معنوی در مجموعه بوده است.

وی عنوان کرد: این مجموعه فرهنگی که شامل گالری، رواق، صحن روباز، آب نما، المان شهدا و فضای سبز است در زمینی به مساحت 9 هزار و پانصد متر مربع احداث شده است.

امیر نعمتی افزود: در بخش نمایشگاهی، سالن سرپوشیده ای به مساحت 800 متر مربع در بدنه اصلی این مجموعه ساخته شده است که علاوه بر تعریف فضای داخلی، می تواند دستاوردهای فرهنگی هشت سال دفاع مقدس را به نمایش بگذارد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر اندیشه ادامه داد: علاوه بر آن وجود رواقهایی به مساحت یک هزار و 900 متر مربع و فضای باز اطراف مقبره شهدا نیز می تواند به حضور زوار در این مجموعه بیانجامد.

این مسئول گفت: یادمان شهدا نیز با زیربنای 65 متر مربع و ارتفاع هشت متر ساخته شده است که کل این مجموعه فرهنگی با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت عمران شهر اندیشه احداث شده است.