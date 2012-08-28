  1. جامعه
۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

دستگیری پسری که پدرش را کشت

دستگیری پسری که پدرش را کشت

پسر جوان که در جریان درگیری با پدرش او را به قتل رسانده بود پس از یک ماه فرار دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیر ماه امسال به دنبال وقوع قتل مردی به دست پسرش در شهرستان دشت آزادگان تحقیقات برای شناسایی قاتل فراری آغاز شد. پس از حدود یک ماه تجسس مخفیگاه قاتل شناسایی و ماموران او را دستگیر کردند.

متهم در جریان بازجویی ها با اعتراف به قتل گفت ، روز حادثه با پدر و برادرهایم درگیر شده روی زمین افتادم. در حالی که کاردی در دست داشتم پدرم روی من افتاد و چاقو ناخواسته در بدنش فرو رفت. با مشاهده پیکر غرق در خون پدرم سریع از محل فرار کردم تا اینکه از سوی ماموران دستگیر شدم.

حمید عساکره - رئیس دادگستری شهرستان دشت آزادگان- با اشاره به این خبر گفت : متهم پس از اعتراف به قتل با قرار قانونی روانه زندان شد که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

وی در ادامه از کشف یک قبضه اسلحه ودستگیری فردی در این رابطه خبر داد و گفت : در بازرسی از منزل شخصی به هویت م.م ساکن روستای حاجیه از توابع این شهرستان، یک قبضه اسلحه کلاش، سه تیغه خشاب و 102 عدد فشنگ جنگی کشف شد.
وی افزود: پس از تکیل پرونده در دادسرا و بازجویی از متهم، وی با صدور قرار وثیقه روانه زندان شد.پرونده نیز با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
 

کد مطلب 1682770

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