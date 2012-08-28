جلوگیری از پیشرفت ایران هدف دشمن از تحریمهای اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدباقر عبادی صبح سه شنبه در جمع مردم روستای سیوجان از توابع شهرستان خوسف، اظهارداشت: علیرغم تمام مشکلات و تحریم های تحمیل شده از سوی دشمنان، هیچ قدرتی توانایی جلوگیری از پیشرفت و توسعه ایران را ندارد.

وی با اشاره به اینکه ایران از گذشته نیز ثابت کرده علیرغم نوپابودن و مشکلات ایجاد شده از سوی دشمن، توانایی ایجاد حکومتی مستقل را دارد، افزود: علت اصلی موفقیت های جمهوری اسلامی ایران پیوند مردم با ولایت است.

حجت الاسلام عبادی وابستگی به ولایت را رمز پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: طولانی شدن درگیری های کشورهای منطقه در سال های متوالی ناشی از عدم برخورداری از ولایت و هدایتگری هوشیار و با تدبیر است.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت های ایران در تمام ابعاد علمی، عمرانی، تحقیقاتی، تجهیزات و فناوری است، بیان کرد: همچنین در عرصه های سیاسی و امنیتی نیز از پیشرفت های چشمگیری برخوردار بوده است.

حجت الاسلام عبادی ادامه داد: تحریم های وارد شده به ایران نیز، به سبب پیشرفت و سرعت اجرای خدمات رسانی در بین مردم ایجاد شده، چرا که انسجام و وحدت بین مردم از دغدغه های اصلی دشمنان انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه خدمات بسیار چشمگیری در استان ایجاد شده است، افزود: گازرسانی به روستاها و مناطق محروم از مهترین اقدامات دولت در این منطقه محروم بوده است.

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پروژه گازرسانی در استان با سرعت بسیار بالایی اجرا شده است، ابراز امیدواری کرد: روستاهای باقی مانده نیز تا پایان دولت دهم گازرسانی شود.