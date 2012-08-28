20 پروژه نوسازی مدارس در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیگی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از دبستان پنج کلاسه خوسف، اظهارداشت: در هفته دولت 20 پروژه نوسازی مدارس با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد و 509 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

وی اضافه کرد: زیربنای این تعداد پروژه در استان هشت هزار و 286 متر مربع بوده است.

بیگی با اشاره به اینکه از این تعداد بیشترین پروژه ها به بیرجند با چهار طرح اختصاص دارد، افزود: اعتبار هزینه شده در این پروژه ها پنج میلیارد و 573 میلیون ریال است.

به گفته وی از این تعداد دو طرح در قاین، دو طرح خوسف، دو طرح دمیان، سه طرح سربیشه، یک طرح نهبندان، دو طرح زیرکوه، یک طرح فردوس و سه طرح در سرایان اجرا شده است.

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس خرسان جنوبی به مشخصات پروژه احداث دبستان پنج کلاسه خوسف اشاره کرد و ادامه داد: این طرح با زیربنای یک هزار و 113 متر مربع و در زمینی به مساحت دو هزار و 100 متر مربع اجرا شده است.

وی اعتبار هزینه شده در اجرای این پروژه را پنج میلیارد و 175 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: این پروژه از محل اعتبارات استانی تامین شده است.

بیگی مدت اجرای این پروژه را 18 ماه ذکر کرد و گفت: همچنین یک هزار و 300 متر مربع محوطه سازی از دیگر مشخصات اجرای این پروژه است.

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس خرسان جنوبی یادآور شد: این پروژه نیز به تجهیزات لازم از جمله سالن ورزشی و کلاس های هوشمندسازی مجهز است.