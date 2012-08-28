جایگاه هایCNGخراسان جنوبی به 22 جایگاه افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، احد واحدیان ابوترابی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از جایگاه CNGشهرداری خوسف، اظهارداشت: این جایگاه با اعتبار بالغ بر 10 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این جایگاه هشتمین جایگاه CNGشهرستان بیرجند است، افزود: با بهره برداری این پروژه تعداد جایگاه های CNGبه 20 جایگاه در استان افزایش یافت.

واحدیان ابوترابی به مشخصات فنی این پروژه اشاره کرد و گفت: این جایگاه با یک دستگاه کمپرسور با توان فشرده سازی یک هزار و 500 متر مکعب بر ساعت اجرا شده است.

وی تعداد اشتغالزایی این پروژه را پنج نفر عنوان کرد و بیان داشت: در این پروژه شش نازل سوخت نیز نصب شده است.

وی کل توان سوخت رسانی جایگاه های استان را 24 هزار و 950 مترمکعب بر ساعت برشمرد و بیان کرد: میزان متوسط مصرف CNGدر استان هفت هزار متر مکعب بر ساعت است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی تعداد نازل های سوخت استان را 108 نازل ذکر کرد.

واحدیان ابوترابی با اشاره به اینکه از سال 87 که اولین جایگاه در استان راه اندازی شده تاکنون بیش از 140 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این پروژه ها در استان هزینه شده است، یادآور شد: با اجرای این پروژه ها برای150 نفر اشتغالزایی در استان فراهم شده است.