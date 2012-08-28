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۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۱

کمالوند در گفتگو با مهر:

توجه به خط کشی و علائم راهنمایی به اندازه آسفالت خیابان ها ضرورت دارد

توجه به خط کشی و علائم راهنمایی به اندازه آسفالت خیابان ها ضرورت دارد

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهور استان البرز گفت: توجه به خط کشی عابر پیاده و علائم راهنمایی و رانندگی در سطح معابر به اندازه آسفالت خیابان ها و حتی بیشتر از آن حائز اهمیت است.

حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه در چند ماه اخیر اقدامات بسیار خوبی در حوزه آسفالت خیابان های کرج توسط شهرداری ها صورت گرفته است.

وی افزود: اما متاسفانه این اقدام در برخی از خیابان هابا نادیده گرفته شدن خط کشی های راهنمایی و رانندگی همراه بوده و بعضا این خط کشی ها بسیار کمرنگ شده و یا از بین رفته است.

وی اظهار داشت: با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید توجه به این امر و تلاش برای بهبود آن از اهمیت دو چندانی برخوردار می شود.

کمالوند با اشاره به این موضوع که کیفیت آسفالت خیابان ها، نصب سرعت گیرها در مکان های مناسب و همچنین خط کشی ها و تابلو های راهنمایی و رانندگی سهم زیادی در کاهش تصادفات درون شهری دارد بر ضرورت توجه به این امور تاکید کرد.

وی بهبود بخشیدن به وضعیت خط کشی خیابان هارا وظیفه شهرداری دانست و گفت: امیدوارم توجه به این امر نیز در کنار اهتمام به بهبود بخشیدن آسفالت خیابان ها در دستور کار شهرداری باشد.

رئیس پلیس راهور البرز جانمایی و نصب پل عابر پیاده و به ویژه مکانیزه کردن آن رانیز عامل موثر در تصادفات عابر پیاده عنوان کرد و گفت: در حال حاضر نصب 20 پل مصوب شده که شش تای آن مکانیزه خواهد بود.
 

کد مطلب 1682788

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