عملکرد قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی قابل تقدیر است

حجت الاسلام محمدرضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر عملکرد مثبت سازمان تبلیغات اسلامی در جهت اشاعه فرهنگ قرآنی اظهار داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز به تبعیت از فضای حاکم بر این سازمان در کل کشور، تا کنون موفقیت‌های چشمگیری برای برگزاری جلسات قرآنی در سطح استان داشته است.

وی گفت: شهر بیارجمند در برگزاری جلسات قرآنی، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، نسبت به شهرهای هم‌طراز خود، قابل قیاس نبوده و همواره از همه آنها جلوتر است.

احمدی اضافه کرد: جلسات قرآنی خواهران شهر بیارجمند هر روزه برگزار می شود و جلسات قرآنی برادران نیز حداقل پنج جلسه در هفته دایر می شود.

امام جمعه بیارجمند تصریح کرد: جلسات حدیث، تفسیر و حتی نهج البلاغه نیز در این شهر برگزار می‌شود که جای خوشحالی و شکر گزاری دارد.

وی خاطر نشان کرد: یکی از برکات انقلاب ما توجه به ترویج و آموزش قرآن کریم است و هر روزه در جای جای میهن اسلامی‌مان شاهد گسترش این امر خیر و خداپسندانه هستیم.

احمدی افزود: مهمترین دلیل توفیق ما در ترویج فرهنگ قرآن، بخاطر ارادت وتوجه عمیق شخص اول مملکت یعنی مقام معظم رهبری که خود حافظ قرآن است، به ترویج و توسعه فرهنگ این کتاب آسمانی است.

امام جمعه بیارجمند در پایان تاکید کرد: از برگزاری جلسات قرآنی و ترویج فرهنگ قرآن در بیارجمند بسیار بسیار راضی و خشنود هستم و از این بابت شکر گذار خداوند و مسئولان ذیربط هستم.