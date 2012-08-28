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۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۳۹

زارعی:

خدمت بی‌منت دولت رجائی عامل حمایت مردم از ایشان بود

خدمت بی‌منت دولت رجائی عامل حمایت مردم از ایشان بود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع انسانی استانداری استان بوشهر گفت: خدمت بی‌منت دولت رجائی عامل حمایت مردم از ایشان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین زارع  صبح سه‌شنبه در همایش روز بسیج کارمندان شهرستان بوشهر به رموز موفقیت و جاودانه ماندن شهید رجایی اشاره کرد و گفت: شهید رجائی با همین فرهنگ بسیجی و انگیزه الهی که در انجام امور کشور داشت باعث شد تا جاودانه بماند.

معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی استانداری استان بوشهر افزود: اگر در انجام امور دنیوی کار برای خدا باشد خستگی و شکست و نا امیدی در ما بوجود نخواهد آمد و باعث سرعت پیشرفت در عرصه‌های مختلف خواهد شد.

وی به ولایت مداری شهیدان رجایی و باهنر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: شهید رجائی و باهنر مقلد و مطیع مطاق امام (ره) و رهبر خود بودند و این اطاعت بی چون و چرای آنها یکی دیگر از رموز ماندگاری آنها در قلب ملت است.

زارع تصریح کرد: دولت شهید رجائی خدمت بی منت به مردم و تواضع در مقابل مردم را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده بود و این موضوع باعث شده بود تا از حمایت قاطع مردم برخوردار باشند.

وی به مقایسه‌ای بین دولت نهم و دهم با دولت شهید رجائی پرداخت و اظهار داشت: همه موفقیت‌های دولت نهم و دهم مرهون هدایت‌های روشنگرانه مقام معظم رهبری است.

معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی استانداری استان بوشهر در پایان خاطرنشان ساخت: تفکر بسیجی منشا خدمات بزرگ در عرصه‌های مختلف نظام و انقلاب اسلامی شده است.

بسیجی‌بودن مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر نیز در این همایش اظهار داشت: مسئولان و مردم باید تمام سعی و تلاششان در راستای نزدیک کردن اخلاق و رفتار خود به ویژگی‌های شهدا باشد.

سرهنگ یدالله مرادی تصریح کرد: بسیجی بودن ما مسئولیت ما را سنگین‌تر کرده و این مهم، اجر و پاداش اخروی هر کس را بیشتر خواهد کرد.

وی با بیان این مطلب که مردم ما همه بسیجی و پاسدار انقلاب و نظام هستند، اظهار داشت: انتظاراتی که مردم از بسیج و بسیجی دارند از بقیه اقشار جامعه بیشتر است.

سرهنگ مرادی به اهمیت برگزاری این همایش‌ها اشاره کرد و در ادامه بیان داشت: برگزاری این همایش‌ها اعلام وفاداری به شهدا، نظام، انقلاب، امام (ره) و مقام معظم رهبری است.

وی به اهم ویژگی‌های بسیجیان پرداخت و اظهار داشت: اگر مروری کوتاه بر زندگی امام(ره) به عنوان نجات دهنده دنیای اسلام داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم که اخلاص و کسب رضایت در فعالیت‌های بنیان‌گذار ایران اسلامی یکی از رموز موفقیت ایشان در تمام عرصه های زندگی ایشان است.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر در پایان اضافه کرد: تواضع، فروتنی در مقابل انسان‌های شایسته، شجاعت در همه عرصه‌ها و تقوای الهی از ویژگی‌های بارز بسیجیان است.

به همت حوزه مقاومت اداری ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بوشهر از بسیجیان نمونه کارمند این حوزه تجلیل بعمل آمد.

کد مطلب 1682793

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