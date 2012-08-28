قرعه خوبی نصیب تیم ملی فوتسال شد/ قطعی شدن بازی دوستانه با دو تیم

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تیم ملی فوتسال قرعه بدی در مسابقات جام جهانی ندارد. این فقط ما نیستیم که در گروه خود تیمی چون اسپانیا داریم. در دیگر گروه‌ها نیز حداقل یک یا دو تیم قدرتمند حضور دارند.

وی در ادامه افزود: اگر به دنباله قرعه ایران توجه داشته باشیم، خوشبختانه در مراحل بالاتر نیز کار سختی پیش روی فوتسال ایران نیست و پیش بینی می‌کنم که می‌توانیم در جام جهانی نتایج خوبی را بدست آوریم. با همت بازیکنان و مربیان رسیدن به این موفقیت دور از دسترس نیست.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با اشاره به کارگاه‌های آموزشی که در جریان سفر به تایلند در آنها حضور یافته است، گفت: در جلسات و کارگاه‌های آموزشی سعی کردم با طرح سئوالات مختلف از تجربیات کشورهای مطرح در فوتسال دنیا استفاده کنم. کلا حضور در این کارگاه‌ها دستاورد خوبی برای من داشت.

ترابیان همچنین خاطرنشان کرد: در حاشیه شرکت در این جلسات بازدیدی از ورزشگاه‌های که مسابقات فوتسال جام جهانی 2014 باید در آنها برگزار شود، داشتیم. به اعتقاد من سالنی که قرار است در آن دیدار فینال مسابقات برگزار شود تا زمان برگزاری رقابت‌ها آماده نخواهد شد. با توجه به شرایط جوی کشور تایلند شخصا اعتقاد دارم تکمیل این سالن تا یک ماه آینده ممکن نخواهد بود و حداقل سه تا چهار ماه زمان می‌برد.

وی از مذاکره خود با نمایندگان کشورهای مختلف برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی خبر داد و گفت: در زمان حضور در تایلند روسای کمیته فوتسال کشورهای صربستان و مصر برای دیدار با تیم ملی فوتسال ایران ابراز علاقه کردند. در مذاکراتی که با آنها داشتیم مقرر شد قبل از حضور در جام جهانی با تیم ملی فوتسال مصر بازی کنیم. همچنین در ماه فوریه 2013 نیز با تیم ملی صربستان دیدار خواهیم کرد.