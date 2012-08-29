متولیان فرهنگی فرصت فکر کردن را از دشمن بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی ظهر چهارشنبه در نشستی با حضور مسئولین هیئت امناء مساجد و هیئت مذهبی شهرستان دامغان در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان ضمن تاکید بر اینکه وحدت و همدلی مهمترین مقوله در امر خدمت رسانی به مردم است، گفت: تا می توانیم باید از اختلافات و هواهای نفسانی دوری کنیم و با اتحاد و همدلی جهت اجرای فعالیت های فرهنگی برنامه ریزی کنیم.

وی در ادامه یاد آور شد، در این برهه از زمان دشمن درصدد است تا میان متولیان فرهنگی و بچه مسجدی ها به هر شکل ممکن فاصله ایجاد نماید و از این فاصله گرفتن ها نهایت استفاده را ببرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: متولیان مساجد و هیئات مذهبی که خدمتگزار خاندان اهل بیت(ع) هستند نباید به این اختلافات سلیقه ای دامن بزنند و با مشورت و اتحاد و همدلی اهداف ائمه اطهار را محقق نمایند.

تقوی ضمن تاکید بر اینکه امروز مقوله فرهنگ در تمام ابعاد باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، گفت: این مهم وظیفه متولیان مساجد و هیئات مذهبی و خصوصا مبلغان دینی را دوچندان می‌کند.

وی نگاه و باور جوانان به اصول و ارزش های اسلامی و اخلاقی را مثال زدنی عنوان کرد و افزود: این مهم در سایه تلاش متولیان امر فرهنگ باید پر رنگ تر شود.

تعداد 250 هیئت مذهبی و 150 باب مسجد در سطح شهرستان دامغان فعالیت می کنند.