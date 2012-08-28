مسئولان برای رضایتمندی مردم در عرصه های مختلف اجتماعی تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی ظهر سه شنبه در مراسمی که همزمان با هفته دولت در محل شرکت آب منطقه ای سمنان برگزار شد با بیان اینکه مسئولان باید برای رضایتمندی مردم در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه تلاش و کوشش کنند، افزود: باید کار دولت و مسئولان به مردم اطلاع رسانی شود.

وی دولت را تداعی خدمات و خاطره شهیدان رجایی و باهنر خواند و تاکید کرد: شهیدان رجایی و باهنر، هیچگاه در برابر مقام و قدرت جذب نشدند و توانستند ملاک کار را برای خدا بر همه امورشان حاکم کنند.

خلخالی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم محور توسعه جامعه بر اساس فرهنگ و ایثار مطرح شد، گفت: ارزش ها و باورها، عدالت، مهرورزی و خدمت به مردم جزء شاخص هایی است که در دولت های نهم و دهم به آنها توجه ویژه شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان تصریح کرد: مسئولان کشور امروز از حمایت ملت فداکار برخوردار هستند و این چیزی است که در هیچ نقطه ‏ای از دنیا وجود ندارد.

وی بیان کرد: مدیران ومسئولان حکومت از دل و متن مردم جوشیده‌اند و از طبقات ممتاز و بالانشین جامعه نیستند، به همین دلیل خلق و خوی آنها خلق وخوی عامه مردم است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سمنان نیز در این مراسم گفت: پیش بینی می شود امسال نیز اعتبارات حوزه آب بیش از 80 درصد اعتبارات سال گذشته افزایش یابد.

اتابک جعفری افزود: بر اساس برنامه های ابلاغی وزارت نیرو صرفه جوئی هفت میلیون و 500 هزار مترمکعب در تعهد شرکت آب منطقه ای سمنان بود.

وی در پایان اظهار داشت: این شرکت با تشدید فعالیت ها و همکاری پرتلاش پرسنل موفق به صرفه جوئی و مدیریت حدود 15 میلیون متر مکعب در سفره های آب زیر زمینی شد.