کنفرانس ملی برق ایران در دانشگاه آزاد گناباد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد صبح سه شنبه در مراسم افتتاحیه این کنفرانس که در سالن بهلول دانشگاه آزاد این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: امروزه پیشرفت و توسعه هر منطقه با پیشرفت و توسعه علم و پژوهش گره خورده است لذا ارائه پژوهش های علمی یک ضرورت است.

آصف زارع با اشاره به اهمیت رشته برق افزود: مهندسی برق از کلیدی ترین و کاربردی ترین رشته ها هستند چرا که دنیای بدون برق غیرممکن است.

وی تصریح کرد: چهارمین کنفرانس ملی برق ایران می تواند فضای مناسبی را برای ارائه مطالب پژوهشی و حل مشکلات مربوط به این رشته باشد.

زارع بیان داشت: پنجمین کنفرانس ملی برق ایران نیز در شهریور ماه 92 در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد برگزار می شود.

وی گفت: با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود شهرستان گناباد، از امسال کنفرانس ملی برق ایران در گناباد سالانه برگزار و هر سال یک محور به محورهای کنفرانس اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: تعداد یک‌ هزار و 86 مقاله از 30 استان کشور دریافت شده که نشان دهنده ملی بودن این کنفرانس بوده و از این تعداد، 470 مقاله توسط کمیته علمی که متشکل از 57 نفر اساتید برجسته از دانشگاه‌های مختلف کشور است بررسی و داوری شد.

وی بیان داشت: در 3 کنفرانس قبل بانک اطلاعاتی از اساتید و دانشجویان مختلف تهیه شد و حدود 2 هزار ایمیل از اساتید و دانشجویان جمع‌آوری شد که به منظور فراخوان و ارسال مقاله برای چهارمین کنفرانس ملی برق ایران به این افراد ایمیل زده شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد افزود: دانشگاه صنعتی شریف درخواست انتقال تجربیات دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در انجام کنفرانس‌های ملی برق ایران را برای اجرای کنفرانس برق داشتند و این نشان دهنده این است که در اجرای این کنفرانس‌ها کار مطلوب انجام شده و حجم اطلاع‌رسانی بسیار زیاد بوده است.

وی اظهار داشت: بعد از کنفرانس ملی برق ایران که مجموعه دولتی ایران برگزار می‌کند از نظر جامعیت دانشگاه آزاد اسلامی دومین برگزار کننده بوده و این کنفرانس معتبرترین کنفرانس خواهد بود که در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.