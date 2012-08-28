آخرین وضعیت آیت الله النمر/پیام آمریکا و تکذیب محتوای نامه وزرای سابق

به گزارش خبرنگار مهر، "خواندنیهای سایتهای اینترنتی" عنوان ستون جدیدی در خبرگزاری مهر است که به تازه ترین اخبار وموضع گیری سایت ها، خبرگزاری ها، روزنامه ها و پایگاه های اطلاع رسانی می پردازد. تلاش بر این است که مطالب انتخاب شده حاوی اخبار ویژه در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... باشد و به صورت طبیعی صحت و سقم مطالب نیز بر عهده پایگاه های منبع است که در ابتدای هر خبر نام آن ذکر شده است.انتشار این مطالب لزوما به معنای تایید محتوای آنها نیست و صرفا اطلاع رسانی از اخبار ویژه رسانه ها است.
بکهام و قایق تند روی ایرانی،تکذیب خلع یداز رئیس جمهور در نامه اخراجی های دولت،آخرین پیام دولتمردان آمریکا به اصلاح طلبان داخلی، آخرین وضعیت آیت الله النمر واخبار انتخاباتی عناوین برخی اخبار این شماره است:
جام نیوز
آخرین وضعیت آیت الله النمر؛ اخبار رسیده از عربستان سعودی حاکی از آن است که حال آیت الله شیخ «نمر باقر النمر» پس از آغاز اعتصاب غذایی، به شدت وخیم شده است. شیخ النمر که بیش از یک ماه است در زندان های رژیم آل سعود به سر می برد، وضعیت جسمی مساعدی ندارد. شیخ النمر از زمان بازداشتش 45 روز است که دست به اعتصاب غذا زده و بسیار رنگ پریده و نحیف شده است.نزدیکان شیخ النمر بعد از مدت ها توانستند وی را در بیمارستان وزارت کشور عربستان در ریاض و با وجود دوربین های فراوان، ملاقات کنند.نزدیکان النمر همچنین گفتند که به لباس شیخ النمر میکرفون نصب کرده بودند تا به دقت صدای او را بشنوند. نزدیکان وی همچنین اظهار داشتند که اجازه ملاقات با وکیل را با وی نمی دهند و به او سخت گیری های زیادی می شود.
محدوده
*فرزند مهدی کروبی که مدتی است به عنوان رابط وی با عوامل فتنه و جنبش سبز ایفای نقش می کند ، در اظهار نظری مضحک اذعان دشته که حق پدرش در رابطه با ریاست جمهوری را نه تنها در سال 88 بلکه در انتخابات سال 84 و در دولت محمد خاتمی نیز از شیخ فتنه گر گرفته شده است. " وزارت کشور دولت محمد خاتمی نیز به دلیل چشم پوشی از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 به منظور رسیدن اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری متهم است . این مطلب که در سایت سحام نیوز " تریبون شخصی خانواده کروبی " منتشر شده است به بهانه پاسخ سرگشاده ای است که حسین کروبی به اظهارات محمدرضا باهنر در مصاحبه اش با روزنامه "اعتماد" داده است.
*دولت عربستان در آخرین تحرک خود ، اقدام به رفع فیلتر سایت های و شبکه های مستهجن غربی کرده است. به گزارش گروه بین الملل "محدوده" به نقل از العربیه ، مردم عربستان از این پس می توانند به جز سایت ها و شبکه های شیعی ، ایرانی و رسانه های سیاسی بین المللی ، به سایر رسانه ها دسترسی داشته باشند.
* یکی از کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ضمن ضریب دادن به ملاقات های خود با اصناف و اقشار مختلف مکانیزم های خاصی را برای ارتباط گیری با این لایه ها تعریف کرده است.در همین زمینه شنیده شده یکی از این کاندیداها ضمن ارتباط گیری با یک تشکل دانشجویی از آنان خواسته است تا شاخه های استانی تشکیلات خود را در اختیار وی قرار دهد.وی در همین زمینه سامانه ای به شکل ترمینال را راه اندازی کرده و مصوب کرده شاخه های استانی این تشکل دانشجویی گزارش های انتخاباتی خود را با رمز ویژه وارد این سامانه نمایند.
ندای انقلاب
*رضا برجی از بی جواب ماندن درخواست ویزای خود در وزارت امور خارجه برای بهتصویر کشیدن مظلومیت مردم مسلمان میانمار خبر داد.رضا برجی از مستندسازان دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار « ندای انقلاب » ضمن انتقاد از روندهای معیوب و بوروکراتیک در دستگاه دیپلماسی ایران اظهار داشت: « حدود یک ماه است که درخواست سفر خود به میانمار را به معاونت امور مطبوعاتی وزارت امور خارجه تقدیم کردهام ولی تاکنون هیچ جوابی به بنده داده نشده است.»
جام نیوز
*چرا ملک عبدالله به اجلاس غیر متعهدها نیامد؟ عبدالله بن عبدالعزیز شاه سعودی به بهانه آنچه که بیماری و ناتوانی جسمی خود خواند از سفر به تهران و مشارکت در نشست سران جنبش عدم تعهد شانه خالی کرد اما امروز دوشنبه در سفری اعلام نشده راهی سه کشور اردن، مغرب و مصر شد.
*سایت خبرنامه ملی ایرانیان در مقاله ای درباره مدحی شماره 3 ، علیه وی دست به افشاگری زد.در سندِ یاد شده معاونِ قضائی اداره کل پیگیری وزارتِ اطلاعات جمهوری اسلامی، از ریاستِ شعبه بیست و ششم دادگاه انقلابِ اسلامی درخواست می کند تا به دلیل برنامه و مأموریت خاصی که وزارت اطلاعات برای فَخرآور در نظر گرفته با وزارت اطلاعات همکاری کند و جرایم مرتکب شده توسط امیر عباس را به خاطرِ آینده ای که وزارت اطلاعات برای وی برنامه ریزی نموده، نادیده بگیرد. در آن سندِ معتبر به روشنی مشخص می گردد که دلیلِ زندانی شدن فَخرآور نه فعالیت های سیاسی و دانشجویی بلکه قاچاق عتیقه و انجام دو حفاری غیر مجاز برای بیرون آوردن زیر خاکی و چند فقره جُرمِ دیگر ( اذیت و آزار دو دختر در آذربایجان و تجاوز به خانمی مطلقه در تهران ) بوده است.»این سایت در ادامه نوشت: «باید به حالِ مملکتی که امیر عباس هایِ بی شخصیت، بی اخلاق و شوم بختانه متجاوز در آن یک شبه تبدیل به دانشجویانِ آزادی خواه و فعالین سیاسی می شوند تأسف خورد
* شبکه سی ان ان با پخش گزارشی از قایق های تندروی ایران گفت: ایران تندرو ترین قایق های جهان را در اختیار دارد.سی ان ان افزود: نکته جالب این است که قایق های تندروی ایرانی دقیقاً از همان مدلی است که در افتتاحیه بازی های المپیک لندن "دیوید بکهام" در آن سوار شد و مشعل بازی ها را به ورزشگاه ویمبلی منتقل کرد.کار شناس این شبکه با اشاره به توانمندی ایران در حوزه دریایی گفت: ایران پس از آنکه یک نمونه از این قایق ها را در سال های پیش از یک کشور آفریقایی خریداری کرد توانست با بدست آوردن تکنولوژی این قایق به تولید انبوه آن دست یابد.
*ایران هراسی» ؛ پروژه ای که رکورد فروش جنگ افزار را در جهان شکست .آمریکا در سال ۲۰۱۱میلادی مجموعا ۶۶میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار سلاح فروخته است که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۰رشدی فوقالعاده را نشان میدهد. این رقم حاکی از آن است که آمریکا به تنهایی فروشنده یک سوم میزان سلاحی بود که در سال ۲۰۱۱در سطح جهان به فروش رسیده است.
* پزشکی قانونی شهر شیکاگو روز شنبه علت مرگ ستاره هالیوود!!! را در مصرف بیش از اندازه مواد مخدر و به اصطلاح "اور دوز مواد مخدر و قرص های روانگردان" عنوان کرد. دیلی نیوز نوشت: وی در یکی از مهمانی های هالیوودی در سال 2008 به معتاد شد و بعد از افشا شدن آن با وساطت دوست خود به مرکز توانبخشی برده شد ولی کار در هالیوود باز او را به سمت اعتیاد کشاند و درنهایت او را از بین برد.
کیهان
سعدالله زارعی: ایران سه سال، ریاست بر این جنبش را بعهده دارد و این یک فرصت مهم برای جنبش و ایران به حساب می آید. باتوجه به اینکه بدست آوردن ریاست جنبش نیازمند کسب اکثریت آراء سران جنبش (118 نفر) می باشد بنابراین نباید تردید کرد که پذیرش ریاست ایران بر این جنبش توام با پذیرش نگرش های ایران در عرصه سیاست خارجی بوده است و این خود ضمن آنکه یک علامت روشن از تحول خواهی اکثریت اعضا می باشد در عین حال به معنای پشتیبانی اکثریت از نگرش های ایرانی در این عرصه می باشد با این وصف ایران در این برهه حساس ضمن آنکه مسئولیت سنگینی را بر دوش دارد، فرصت طلایی هم برای پیشبرد سیاست خارجی استقلال طلبانه و آرمان گرایانه خود در اختیار دارد. باید به این نکته اضافه کرد که باتوجه به آنکه ریاست بعدی جنبش را متحد استراتژیک ایران در آمریکای لاتین- ونزوئلا- برعهده دارد، در واقع ایران می تواند روی یک دوره پیوسته 6ساله حساب بازکند.
*حسین شریعتمداری در یادداشتی با عنوان عذر تقصیر ! نوشت:آقای متکی توضیح داده اند که «در هیچ کجای نامه از رئیس جمهور و یا خلع ید وی از نوع ادعاهای مطرح شده سخنی به میان نیامده و تفسیرهای گوناگون مانند ستاد فراقوه ای که عمدتاً از سر بی اطلاعی بیان شده در این نامه ذکر نشده است».اخبار و گزارش های موثق دیگری که به کیهان رسیده است نیز توضیحات آقای متکی درباره نامه یاد شده را تایید می کند و نشان می دهد که برخلاف دروغ بافی روزنامه ایران که متاسفانه برخی دیگر از شخصیت های سیاسی نیز با استناد به همان ادعای کذب و مغرضانه به آن پرداخته بودند، در نامه یاد شده هیچ پیشنهادی بیرون از حوزه ماموریت دولت و یا موازی با آن مطرح نشده و نویسندگان نامه صرفا از سر دلسوزی در پی کمک به دولت برای غلبه بر پاره ای از مشکلات اقتصادی بوده اند.
* فراکسیون موسوم به رهروان ولایت، گروهی بود که پس از انتخابات مجلس و به واسطه فاصله گذاری با جبهه متحد، جبهه پایداری و جمعیت رهپویان اعلام موجودیت کرد و با حمایت علی لاریجانی راه اندازی شد. مهرداد بائوج لاهوتی از اعضای این فراکسیون در گفت وگو با آریا گفته است: در صورت کاندیداتوری علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری، فراکسیون رهروان از ایشان حمایت خواهد کرد زیرا ایشان با وجود آنکه ریاست فراکسیون را نپذیرفتند اما بانی تشکیل این فراکسیون در مجلس است تا در موارد ضروری مسائل مهم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وطن امروز
*مهدی محمدی در یادداشت وطن امروز با عنوان آخرین پیام نوشت:«ما هر کاری از دستمان برآمده و مقدور بوده برای تحت فشار قرار دادن نظام انجام دادهایم؛ پس شما چه کار دارید میکنید؟!»این یکی از آخرین پیامهایی است که یکی از کانالهای متصل به دولت آمریکا برای اصلاحطلبان در داخل ارسال کرده است. این منبع که ظاهرا وظیفهاش این است که آخرین «سیاستها، اولویتها و دستورکارها» را به داخل منتقل کند، به برخی سران جریان فتنه در داخل گفته است آمریکاییها عقیده دارند تا وقتی که یک حرکت هماهنگ در داخل شکل نگیرد و ضلع خارجی فشار، با یک ضلع داخلی ترکیب نشود، اتفاقی که مدنظر غرب است یعنی تغییر محاسبات راهبردی نظام رخ نخواهد داد. گله آمریکاییها اکنون این است که جریان اصلاحطلب در داخل به اندازه کافی فعال نیست و نمیتواند به نحو موثر پروژه فشار بر ایران را که آمریکاییها با تمام توان کلید زدهاند اما میدانند نمیتوانند بیش از چند ماه آن را ادامه بدهند، تکمیل کند. کسانی که هنوز اصرار دارند نام خود را اصلاحطلب و دوم خردادی بگذارند، اکنون بار دیگر مانند سال 88 در معرض یک انتخاب تاریخی هستند؛ باید تصمیم بگیرند که یک بار دیگر به عنوان بازوی اجرایی پروژه آمریکا و اسرائیل عمل خواهند کرد یا نه. آنچه از قرائن پیداست این است که طرف خارجی محاسبهای جدی روی فعالیت مجدد این جریان کرده است. اکنون تعداد بسیاری از اندیشکدهها و اتاقهای فکر در آمریکا عقیده دارند آمریکا باید بار دیگر روی محیط سیاسی و اجتماعی در ایران تمرکز کند والا قادر نخواهد بود از طریق فشار صرف خارجی در داخل نتیجه بگیرد. آنچه غربیها از اصلاحطلبان در داخل میخواهند این است و باید دید چقدر از این سفارش خارجی عملیاتی خواهد شد.1- بحرانی جلوه دادن وضعیت کشور؛ آمریکاییها بسیار امیدوارند بحرانینمایی شرایط کشور به مهمترین دستور کار اصلاحطلبان در آستانه انتخابات تبدیل شود ولی حس میکنند جریان فتنه همچنان محافظهکار است.2ـ گذاشتن مسؤولیت بحران به عهده راس نظام؛ ظاهرا برای آمریکاییها هیچ چیز از این مهمتر نیست که ارزشهای انقلاب اسلامی نزد طبقه متوسط به عنوان مسؤول بحران شناخته شود و اینکه ساختار نظام اساسا بحرانزاست.3ـ اجتماعی کردن بحران به این معنا که در نهایت نارضایتی فراگیر تبدیل به ناامنی شود.4ـ ایجاد راس سیاسی برای بحران؛ در اینجا مقصود این است که برای نارضایتی اجتماعی مفروض ایجاد شده یک رهبر سیاسی در قالب کاندیدای انتخاباتی ایجاد شود که بتواند این نارضایتی را به یک حرکت اجتماعی و نتیجه سیاسی ختم کند.5ـ و در نهایت منحصر کردن راهحل بحران در سازش با غرب که اکنون مهمترین پروژه عملیات روانی محور فتنه - ضدانقلاب – انحراف - بیگانه در کشور است.این نقشه بازی است و تصمیم درباره مشارکت یا عدم مشارکت در آن تعیینکننده سرنوشت جریانهای سیاسی خواهد بود.
*شیخعبدالله نون کیست؟ چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر دستگیری فردی به نام «ط-م» در فرودگاه امام که به دنبال آن شبکه العربیه با دستپاچگی نام کامل او را «میرطاهر موسوی» منتشر کرد. واکنش سریع رسانه سعودی علاوه بر تایید اهمیت بازداشت فوقالذکر پیامهای دیگری در خود داشت که از جمله میتوان به عمق ارتباط شبکه فتنه با رژیم سعودی اشاره کرد. به گزارش«وطن امروز»، جدای از مساله ارتباط ویژه این فرد با اردشیر امیرارجمند (مشاور فراری یکی از سران فتنه) از یکسو، در سوی دیگر «ط-م» عامل ارتباطی عناصری همچون «شیخعبدالله نون» بوده است. اما «شیخعبدالله نون» کیست؟ پاسخ به این سوال و شفاف شدن آن برای مردم از آن جهت اهمیت خواهد داشت که بدانیم «ط-م» مسؤول اجرایی طرح آمریکایی تماس در داخل کشور بوده و به منظور آخرین هماهنگیها و دریافت جدیدترین نرمافزارها و دستورالعملهای تشکیلاتی و کسب موافقت تشکیلات خارجی نسبت به انتصاب مسؤولان واحدهای مختلف طرح تماس، سرگروهها، رابطان استانی و... به خارج سفر کرده بود که از همانجا تحت نظر دستگاه اطلاعاتی کشور بوده و به محض ورود به فرودگاه امام(ره) او را به همراه همه ابزار، اسناد، ادوات فنی و نرمافزارهایی که به همراه آورده بود، اسامی افراد تشکیلات، مرتبطان و احزاب و... بازداشت میکنند. از بازرسی منزل و دیگر اماکن مورد استفاده فرد مرموز دستگیر شده مبالغ کلانی ارز و مقادیر بسیار زیادی سکههای طلا که جاسازی شده بودند، کشف شده است. اما شیخعبدالله نون که با این فرد در ارتباط بوده از عناصر رادیکال اصلاحطلبان دیروز و فتنهگران امروز است که اسناد قابل توجهی از کیفیت ارتباطات وی با «ط- م» به دست آمده است. به دلیل اهمیت ابعاد این سوژه، بجا و لازم است دستگاه اطلاعاتی کشور تصاویر گنجینه طلا و مسکوکات کشف شده را از رسانه ملی پخش کند. شاید همزمانی این کشفیات مهم با اجلاس سران عدمتعهد در تهران موجب شده باشد این دستاورد بزرگ آنچنان که شایسته است رسانهای نشود اما بدونشک پس از پایان اجلاس تهران ضروری است خیانت خائنان به کشور در معرض افکار عمومی گذاشته شود.
ایلنا
* رئیس مرکز آمار ایران، از افزایش یک میلیون نفر به عرضه نیروی کار در طول یک سال گذشته خبر داد و گفت: عرضه نیروی کار در بهار سال 1391 بالغ بر 24.4 میلیون نفر و نرخ مشارکت منابع انسانی بالغ بر 38 درصد بوده است. نرخ بیکاری در اشتغال ناقص با افزایش مواجه شده است.
ایسنا
*وزیر ارتباطات:برخی از کاربردهای گوگل را محدود می کنیم/ وضعیت مناسب اینترنت با وجود سروصداهای زیادی که وجود دارد، اینترنت کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ تمام پهنای باند مورد نیاز این اجلاس تامین و در اختیار آنها قرار داده شده است.رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایسنا گفت: بارها گفتهام که پهنای باند ما در دانشگاهها، مراکز تحقیقات و پژوهشی و دستگاههای اجرایی که واقعا با اینترنت سروکار دارند و از اینترنت برای امور اقتصادی استفاده میکنند با هیچ محدودیتی مواجه نیست.
خبر انلاین
*هرچند به نظر می رسد سیاستهای در پیش گرفته شده از سوی دولت جهش نرخ ارز را مهار کرده ولی مانع افزایش قیمت نشده است.علی پاکزاد: در حالی که بانک مرکزی عنوان می کند کمبود ارز در کشور وجود ندارد، نرخ ارز دوباره سیر صعودی به خود گرفته و دوباره در حال نزدیک شدن به مرزهای 2200 تومان است.متوسط قیمت هر دلاردر پنج ماهه نخست امسال به 1864 تومان رسیده است در حالی که این رقم در سال گذشته 1362 تومان بوده است.
*رسول جعفریان در مطلب تازه خود تحت عنوان « دجال بصره کیست؟» به معرفی کتاب «دجال البصره» پرداخته است. یک ماجرای دهشتناک آن حمله سپاه جند السماء به نجف به قصد کشتن مراجع و تصرف این شهر بود که در محرم سال 2007 سبب کشته شدن نزدیک به 270 نفر و دستگیری بیش از 400 نفر شد. رئیس آنها که عبد الزهره کرعاوی معروف بود که در مزرعه پدری در سیزده کلیومتری نجف لشکرگاه درست کرده بود. گفتند هدفش حمله به نجف ، کشتن مراجع و تصرف این شهر بود.
تابناک
* نشریه آمریکایی لس آنجلس تایمز در تحلیلی به ناکارآمد بودن طرح آمریکا برای منزوی کردن ایران پرداخته و نوشته است سیاست های منزوی کردن ایران نه تنها موثر نبوده است ، بلکه تجار آمریکایی را با مشکل مواجه کرده است ، اسرائیل را در شرایطی امنیتی نگه داشته و روند صلح خاورمیانه را نیز دچار مشکل کرده است .
*«می رود/میماند»ها اینقدر درباره رئیس تامین اجتماعی زیاد شده که گاه شک می کنیم پیگیری این ماجرا حق است یا رها کردنش؛ شاید بهتر باشد که از خیر پیگیری شکایتهای مطرح شده درباره مرتضوی بگذریم تا به این وسیله دست کم شان قانون و احکام قضایی را حفظ کنیم؛ ظاهرا رئیس رسیدگی به شکایت مردم در مجلس هم به نتیجه مشابهی رسیده که دست به دامان رسانه ها شده است! در حالی که ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی (خواه صندوق خوانده شود و خواه سازمان) حتی برای یک ساعت هم منقطع نشده و نشانه ای از ارجاع درخواست نمایندگان توسط رئیس مجلس به کمیسیون اصل 90 در دست نیست، به ناگهان پورمختار در گفتوگو با یک خبرگزاری از کشف یک مشکل حقوقی در ارتباط با این پرونده سخن گفته و حقوقدانان و حتی رسانه ها را برای حل آن فرا میخواند!
*روزنامه تازه راهاندازی شده مغرب از آغاز فعالیتش، موضعگیری منتقدانهای نسبت به دولت داشته که سرانجام امروز با واکنش ارگان مطبوعاتی دولت همراه شد و روزنامه ایران در ستون «دیگه چه خبر؟» خود در خبری با نام «نخستین گاف روزنامه پر طمطراق» به آن پرداخته و نوشته است: «روزنامه جدیدالتأسیس نزدیک به هاشمی رفسنجانی که با یک تیم اصلاحطلب آغاز به کار کرده و این شروع به کارش همراه با تبلیغات بیسابقه و بسیار گسترده بوده در دومین شماره خود نخستین گاف این روزنامه را و تیم به ظاهر حرفهای را به جامعه مخاطبین خود تقدیم کرد! این روزنامه در گزارشی تحت عنوان «زوال محبوبیت» که درصدد بود وضعیت محبوبیت و مقبولیت رئیس جمهور را به چالش بکشد، واقعه خانهنشینی رئیس جمهور را به ماجرای معاون اولی اسفندیار رحیم مشائی مربوط دانست! این در حالی است که اولا رئیس جمهور به گفته صریح خودش، هیچ گاه قهر نکرد و به خانه نشینی نرفت و ثانیا ماجرایی که در رسانهها از آن به عنوان خانهنشینی دکتر احمدینژاد یاد میشود، مربوط به استعفای وزیر اطلاعات بوده و نه معاون اولی رئیس دفتر رئیس جمهور!».اما روزنامه مغرب در شماره امروز خود نیز گزارش یک خود را با تیتر «مشایی: همه پا در کفش ما میکنند!» به حاشیههای حضور هیأت دولت در حرم امام (ره) اختصاص داد و دیدههای خبرنگار خود در این برنامه را به صورت گزارشی منتشر کرد؛ گزارشی با جزییات فراوان که چه وزیرانی در نخستین ساعات حضور داشتند و چه کسانی دیر آمدند و اینکه سید حسن خمینی پس از احمدینژاد رسیده و رئیسجمهور به او خوش آمد گفت.
اشراف
*اندیشکده مرکز بینالمللی مطالعات استراتژیک: همه تغییرات سوریه به نفع ایران ختم میشود .یک اندیشکده آمریکایی مینویسد: طی سالها ایران نشان داده که انعطافپذیری زیادی در مقابل شرایط متغیر منطقهای دارد و به ساخت قدرت «نرم» خود در دوران پس از اسد نیز ادامه خواهد داد. اندیشکده «مرکز بینالمللی مطالعات استراتژیک» در مقالهای به قلم «دینا اسفندیاری» در مقالهای نوشت: طی سالها ایران نشان داده که انعطافپذیری زیادی در مقابل شرایط متغیر منطقهای دارد. برکناری حکومت اسد متفاوت از چالشهای دیگری که ایران در گذشته با آنها مواجه بوده و با موفقیت پشت سر گذاشته نیست. شاید به این دلیل باشد که ایران تصمیم گرفته در حال حاضر همچنان از سوریه حمایت کند و نقشه تغییر موضع را به بعد واگذار کند. بسیاری معتقدند ریسک ایران در این شرایط بسیار بالاست زیرا سرنگونی اسد توانایی ایران برای ترسیم قدرت خود در منطقه را به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد داد. هرچند سرنگونی حکومت کنونی سوریه قطعاً به ضرر ایران خواهد بود اما تأثیر آن به آن شدت که دیگران معتقدند نخواهد بود. در واقع ایران احتمالاً مانند گذشته خود را با این محرکههای منطقهای در حال تغییر انطباق خواهد داد.
نسیم
*سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت: بان کی مون در جریان سفر خود به تهران با رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری و سایر مقامات ارشد نظام دیدار خواهد کرد.
رجانیوز
*پنج وزیر سابق مورد اشاره متکی، علاوه بر خودش، "مصطفی پورمحمدی"، "داوود دانش جعفری"، "سید محمد جهرمی" و "علیرضا طهماسبی" بودند و این نامه توسط دولتمردانی به امضا رسیده است که در دولت نهم به غیر احمدی نژادی بودن مشهور بوده و از آنها به عنوان وزرای سهمیهای یاد میشد.به گفته وی افرادی همچون "منوچهر متکی"، "مصطفی پورمحمدی"، "علیرضا طهماسبی"، "سید کاظم وزیری هامانه"، "غلامحسین نوذری"، "داوود دانش جعفری"، "سید محمد جهرمی"، "محمدمهدی زاهدی"، "پرویز کاظمی" ، "محمود فرشیدی" که به ترتیب سابقه تکیه بر کرسی اول وزارتخانههای وزیر امور خارجه، کشور، صنایع، نفت، امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، علوم تحقیقات و فناوری، رفاه و تامین اجتماعی، آموزش و پرورش را داشتهاند، این نامه را امضا کردهاند.این منبع مطلع تصریح کرد: همچنین در این نامه امضای حسین دهقان معاون رئیس جمهور ورئیس سابق بنیاد شهید وامورایثارگران و مشاور عالی کنونی قالیباف شهردار تهران نیز به چشم میخورد. همچنین سایت خبرانلاین از امضای این نامه توسط فرهاد رهبر رییس دامشگاه تهران و رئیس سابق رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد ، که این خبر از سوی فرهاد رهبر تکذیب نشده است.افرادی همچون مسعود میرکاظمی وزیر سابق بازرگانی و نفت و همچنین علیرضا علیاحمدی وزیر آموزش و پرورش دولت نهم از جمله دولتمردانی بودند که نویسندگان این نامه تلاش زیادی برای گرفتن امضای از آنها کردند که با پاسخ منفی و اعتراض گونه آن دو روبرو شدند.یکی از وزیران سرشناس دولت نهم با ابراز تاسف از نگارش و انتشار این نامه، آن را بیانیه سیاسی توصیف کرد و گفت: جدای از محتوا، ماهیت و نفس این نامه غلط است، اینکه دور هم جمع شوند و علیه دولت آن هم در این شرایط فعلی، نامهای بنویسند و خودشان مطبوعاتی کنند، شیطنت آمیز است.وی با بیان اینکه چه بسا بعضی از امضا کنندگان خودشان متوجه نبودند و فریب خوردند، افزود: آقای پورمحمدی و اقای متکی جلساتی داشتند که بسیاری از اعضای سابق دولت نهم و دهم را به این جلسات دعوت نمی کردند.این وزیر سابق دولت نهم افزود: افرادی هم چون دکتر الهام، دکتر سلیمانی، دکتر میرکاظمی، دکتر لنکرانی، آقای صفار هرندی و علیاحمدی از جمله وزیران سابقی هستند که از این اقدام بسیار ناراحتند و آن را اقدام زشتی میدانند.
باشگاه خبرنگاران جوان
*همزمان با نزدیک شدن توفان گرمسیری آیزاک به خلیج مکزیک بخش اعظمی از پالایشگاهها و تأسیسات تولید نفت و گاز طبیعی در این منطقه تعطیل و 78 درصد از تولید نفت خام در این خلیج متوقف شده است.به گزارش سرویس بینالملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، طوفان گرمسیری ایزاک تولید نفت در خلیج مکزیک را متوقف کرده و پالایشگاههای این منطقه را به شدت تهدید میکند.
*تعطیل شدن پالایشگاههای نفت در خلیج مکزیک احتمالا در هفته آینده قیمت بنزین را 10 سنت دیگر افزایش میدهد. پیش از این اعلام شده بود همزمان با ورود توفان آیزاک به خلیج مکزیک قیمت بنزین 10 سنت افزایش داشته و به 3 دلار و 8 سنت در هر گالن رسیده است.
*گوگل با مجموعه ای از تغییرات همراه است .که آخرین تغییرات خود استفاده همزمان از گوگل مپ و موتور جستجو است. اگر شما به دنبال مکانی می گردید و نام آن را در موتور جستجوی گوگل بنویسید همراه با توضیحات و لینک های معرفی شده سمت راست گوگل نقشه و مختصات جغرافیایی آن مکان ظاهر می شود.
جهان نیوز
*پاسخ جالب کودک بحرینی به یک سوال ؛سه نوع از گازهای موجود در طبیعت را نام ببرید؟ کودک بحرینی*، در پاسخ به این سوال امتحانی، *«گاز اشکآور» را نیز در کنار دیگر گازها نام برده است...
رجانیوز
همسر شهید اندرزگو راجع به شوهرش می گوید: حدود سه سال پس از ازدواج مان، در سفری که برای افغانستان رفتیم، در آنجا وقتی جمع بودیم، خطاب بهدوستانش گفت: "همسر من اسم اصلی و کار مرا نمیداند." رو کرد به من و گفت: "اسم اصلی من سیدعلی اندرزگوست، تیرخلاص را به حسنعلی منصور، من زدهام و از سال 43 تا حالا فراری هستم و مأمورین دولت به دنبالم."خانم "کبری سیلسپور" در این مصاحبه، به بیان خاطراتش از ازدواج با شهیداندرزگو که آن زمان به "شیخ عباس تهرانی" معروف بوده و هشت سال زندگی مشترک با او پرداخته است. هشت سالی که همراه با شوهرش در مبارزه و سفر و زندگی پنهانی سپری شده است .در نهایت هم،خبر شهادت شوهرش را پنج ماه بعد و از زبان امام خمینی(ره) می شنود و با اعتراف تهرانی شکنجه گر معروف ساواک هم،مزار شوهرش را بهشت زهرا پیدا می کند؛ قطعه 39!مصاحبه ای که پیش رو دارید توسط حمید داوودآبادی در سال 76 انجام شده و در وبلاگش منتشر شده است.رجانیوز به مناسبت شهادت شهید اندرزگو این مصاحبه خواندنی را منتشر می کند.
نسیم
* شهربانو منصوریان، قهرمان ووشو آسیا: حجاب هیچگاه مانع پیشرفت و مدالآوری بانوان ایرانی نشده است/ در تمرینات تیم ملی و مسابقات درون اردویی نیز با حجاب کامل تمرین میکنیم/ حجاب بانوان ورزشکار ایران در دنیا حرف اول را میزند
*رسانههای غربی و عربی مخالف دولت سوریه با تحریف گفتگوی محمد مرسی با رویتز که گفته بود 'خونریزی در سوریه باید متوقف شود و مردم این کشور باید سرنوشت خود را رقم بزنند' از زبان رئیسجمهور مصر نوشتند: زمان برای کناره گیری بشار اسد از قدرت فرا رسیده است.
*پرویز پرستویی، کمال تبریزی، سیدرضا میرکریمی، مازیار میری و رویا تیموریان صبح روز گذشته با حضور در روستاهای جیقه، ولیلو، چایکندی، باجاباج، چوپانلار از توابع شهرستان "هریس"، گونجیک از توابع "اهر"، میرزاعلیکندی و چخماق بلاغ از توابع "ورزقان" در جریان مشکلات آنها قرار گرفتند.پس از این بازدید که بیش از 7 ساعت به طول انجامید، سینماگران در جلسهای با حضور مسئولین محلی شرکت کردند. سینماگران اعزامی به مناطق زلزلهزده عصر روز گذشته (دوشنبه) به تهران بازگشتند. بنابر اعلام سیدرضا میرکریمی اعضای ستاد کمکرسانی سینماگران به زلزلهزدگان، پس از تشکیل جلسه و بررسی نیازسنجی که در این بازدید به عمل آمد، اقدام سینماگران برای هزینه کمکهای نقدی جمعآوری شده طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
* قیمت نفت برنت دریای شمال صبح امروز سهشنبه 7 شهریور با دو دلار و 84 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 112 دلار و 26 سنت رسید و نفت وست تگزاس نیز با دو دلار و 0.7 سنت کاهش با نرخ 95 دلار و 43 سنت معامله میشود
بصیرت
*چرا هنیه به تهران نیامد؟ الف:«طاهر النونو»، سخنگوی دولت حماس گفت: هنیه برای جلوگیری از دامن زدن به اختلافها و شکافهای فلسطینی و عربی و اسلامی از حضور در نشست تهران عذر خواهی کرد.
* اعتراف وزیر خارجه ترکیه: ترکیه که همواره سعی کرده است نقش خود را در میان کردهای مخالف سوریه و عراق مخفی نگه دارد اما چند روز پیش وزیر خارجه این کشور صراحتاً اعتراف کرد که از مسعود بارزانی حمایت میکند. داود اوغلودر پاسخ به پرسش «چنگیز چاندار» روزنامه نگار مشهور ترک گفته است: اگر کمک ارتش ترکیه نبود بارزانی در اربیل هیچ قدرتی نداشت.
*بی.بی.سی به جای پرداختن به دستاوردهای برگزاری جنبش «نم» برای ایران ترجیح داد به نظرسنجی در باب تمیز بودن خیابانهای تهران یا موضوعات دیگر بپردازد و حتی در همین موضوع هم نتوانست اصل بیطرفی را رعایت کند.رسانه دولتی بی.بی.سی، برای آنکه بتواند شیطنت رسانهای خود درباره برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در تهران را به انجام برساند مجبور به حذف نظرات کاربران خود شد .
*پس از حذف پونه قدوسی، مجری سابق برنامه «نوبت شما» بخش فارسی بیبیسی به دلیل حواشی رخ داده میان او و صادق صبا، همانطور که در فروردینماه امسال پیشبینی کرده بودیم، نفیسه کوهنورد، خبرنگار این شبکه در ترکیه از سوی سردبیر هوسباز بیبیسی فارسی به لندن فراخوانده شد تا جای مجری محبوب سابقش را بگیرد. به گزارش«وطن امروز»، شروع این گمانهزنیها از برگزاری مراسم ویژه تحویل سال تلویزیون فارسی بیبیسی آغاز شد تا آنجا که نهتنها از پونه قدوسی خبری حتی به عنوان میهمان نبود بلکه اجرای برنامه با ظاهر و لباسهایی جدید به نفیسه کوهنورد با همراهی منحرفان مشهور جنسی بیبیسی؛ بهزاد بلور و علی همدانی سپرده شد. حضور نفیسه کوهنورد با لباسهای عریانتر از گذشته در برنامه ویژه نوروز از مدتها پیش این گمانه را در لندن مطرح کرده بود که بزودی کوهنورد جای پونه قدوسی را خواهد گرفت! نفیسه کوهنورد حضور در مقر گروهک تروریستی پژاک و گفتوگو با سران این گروهک جنایتکار و ضدملی را نیز در پرونده خود دارد.
فارس
*عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شانتاژآفرینی دشمنان درباره هزینههای اجلاس نم در تهران گفت: بحث هزینههای گزاف برگزاری اجلاس، عملیات روانی دشمن است. هزینه برگزاری این اجلاس تنها با یک قرارداد کوچک اقتصادی با کشورهای عضو تامین میشود. حجتالاسلام محمدرجایی در گفتوگو با فارس،دستاوردهای اقتصادی اجلاس عدم تعهد را برای ایران منوط به فعالیت دستگاه دیپلماسی کشور دانست و گفت: به طور طبیعی برگزاری اجلاسی چون جنبش عدم تعهد میتواند پتانسیلهای بالای اقتصادی را برای یک کشور فراهم کند.
*رئیس کل گمرک ایران گفت: مجموع واردات و صادرات غیرنفتی ایران در 5 ماه نخست سال جاری از مرز 6/37 میلیارد دلار گذشت. عباس معمارنژاد در گفت وگو با خبرگزاری فارس در مورد حجم تجارت ایران در 5 ماه نخست سال جاری گفت: در 5 ماه اول سال جاری 7/15 میلیون تن کالا به ارزش 9/21 میلیارد دلار وارد کشور شد که از نظر وزنی از رشدی معادل 12 درصد و از نظر ارزشی 8 درصد کاهش نشان می دهد. رئیس کل گمرک ایران افزود: صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی در 5 ماه سال جاری 30 میلیون تن به ارزش 7/15 میلیارد دلار بوده است. ایران به 140 کشور جهان صادرات کالا و خدمات داشته و از 110 کشور جهان واردات کالا و خدمات انجام داده است.
*وزیر امور خارجه دولت اصلاحات گفت: نامزدیام در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری شایعه بود. کمال خرازی در گفتوگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا شما قصد نامزدی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری را دارید، گفت: «خیر، مسائلی که در این زمینه منتشر شده شایعه است». گفتنی است پیش از این اخباری مبنی بر احتمال نامزدی خرازی در انتخابات آینده ریاست جمهوری منتشر شده بود.
مشرق
* روز یکشنبه وهابیون افراطی دو شهروند شیعه این کشور را به قتل رساندند. براساس همین گزارش، وهابیون در منطقه سامبانگ اندونزی علاوه بر کشتن این دوشهروند شیعه اندونزی تعدادی از خانه شیعیان را به آتش کشیدند. روزنامه جاکارتاپست از قول سیده کلثوم همسر "شیخ تاج الملوک"، رهبر دربند شیعیان منطقه سامبانگ اندونزی نوشت: یکی از دو شهید روز یکشنبه در این منطقه به ضربات چاقو به شهادت رسیدهاند و نحوه قتل نفر دوم معلوم نیست. وی افزوده است: حداقل 10 خانه به آتش کشیده شده و 7 نفر نیز به شدت مجروح شدهاند و اهالی 500 نفری شیعیان این منطقه از ترس وهابیون خانه خود را ترک کردند. به گزارش فارس، شیعیان اندونزی در محرم گذشته در مناطق "نانکونانگ"، "کریم کایم"، "اومبن" و "سامبانگ" مورد حمله وهابیون قرار گرفتند و در پی آن در اقدامی عجیب دولت اندونزی شیخ تاج الملوک رهبر شیعیان این منطقه را دستگیر و پس از محاکمه به 5 سال زندان محکوم کرد.
جام جم
*قدرت ایران نابود شدنی نیست.مشاور اسبق اوباما در امور خاورمیانه معتقد است از آن زمان که ایران به چرخه کامل سوخت هستهای دست پیدا کرده، راه برای نابود کردن قابلیت هستهای این کشور با توسل به زور بسته شد. «اندیشکده واشنگتن» در گزارشی به قلم «دنیس راس»، مشاور سابق اوباما در امور خاورمیانه راهکارهای پیش روی آمریکا برای کاستن از سرعت حرکت اسرائیل به سمت گزینه جنگ را مورد تحلیل قرار داد.راس در این گزارش با اشاره به اختلاف نظر آمریکا و اسرائیل درباره تأثیر دیپلماسی در برنامه هستهای ایران نوشت: زور نمیتواند قابلیت هستهای ایران را نابود کند.
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