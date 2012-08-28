به گزارش خبرنگار مهر دکتر مجید رمضانی در گفت و گو با مهر افزود: متاسفانه القای این فرهنگ که پزشکان پایتخت و شهرهای بزرگ بهتر از پزشکان استان هستند در جامعه، استان و خصوصا شهر اراک بسیار دیده می شود و این امر موجب شده که قابلیت ها و ظرفیت های خود در عرصه پزشکی را نادیده گرفته و به طور شایسته خدمات پزشکان استان ارج نهاده نشود.

وی ادامه داد: جامعه پزشکی استان مرکزی دارای نیروهای کارآمد، حاذق و خدمتگزاری است که به دلیل برخی القائات ناصحیح حق این افراد در جامعه تضییع شده است.

دکتر رمضانی تصریح کرد: جامعه پزشکی استان مرکزی از نیروهای متخصص و فوق تخصص خوبی دررشته های مختلف پزشکی برخوردار است و پزشکان استان مرکزی چیزی از پزشکان شهرهای بزرگ کشور همچون تهران، شیراز و اصفهان کم ندارند.

وی با بیان اینکه نقاط قوت بسیاری در جامعه پزشکی استان وجود دارد که تحت شعاع این مساله قرار گرفته، اظهار داشت: همین انگاره اشتباه موجب شده به نکات و نقاط مثبت ارتباط بین پزشک و بیمار توجه نشود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه داد: وجود ارتباط مناسب و خوب بین پزشکان و بیماران استان یکی از نقاط مثبت و قابل توجه جامعه پزشکی استان مرکزی است که در بسیاری از موارد حتی در مرکز کشور هم دیده نشده است.



رمضانی گفت: این ارتباط قوی و در کنار آن فضای کاری مناسب باعث شده بسیاری از پزشکان غیر بومی پس از ورود به استان، برای ماندن و ادامه کارشان در این استان ترغیب شوند.