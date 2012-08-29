کشورهای عدم تعهد بحران های بین المللی را در اجلاس تهران حل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جی جو مارینای معاون اول رئیس جمهور فیلیپین در بدو ورود به فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایران شایستگی فراوانی برای به عهده گرفتن ریاست جنبش عدم تعهد دارد، گفت: کشور فیلیپین عمیقا به جمهوری اسلامی ایران به عهده گرفتن ریاست جنبش عدم تعهد را تبریک می گوید.

وی با بیان اینکه نشست اعضای جنبش عدم تعهد در تهران نقش مهمی در تفاهم اعضا برای رسیدن به راهکارهای مشترک دارد، گفت: اعضای نم باید در اجلاس تهران برای حل بحران های بین المللی چاره بیندیشند و با یکدیگر مشورت کنند.

معاون اول رئیس جمهور فیلیپین تاکید کرد: پیشبرد صلح جهانی و زندگی صلح آمیز بین کشورها می تواند نتیجه جنبش غیرمتعهدها باشد.

جی جو مارینای خاطرنشان کرد: جنبش غیرمتعهدها می تواند بخش مهمی در معادلات بین المللی و برقراری همگرایی میان دولت ها و ملت ها ایفا کند.



