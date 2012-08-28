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۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۵۰

فرجی به مهر خبر داد:

اعزام ماشین آلات راهداری استان قزوین برای بازسازی مناطق زلزله زده

اعزام ماشین آلات راهداری استان قزوین برای بازسازی مناطق زلزله زده

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی قزوین، از اعزام 11 دستگاه ماشین آلات سنگین این اداره کل برای بازسازی مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی خبر داد.

کیومرث فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تعیین استان قزوین به عنوان استان معین امدادرسانی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی اشاره کرد و افزود: با توجه به تصمیمات کمیته مدیریت بحران استان در جلسه هماهنگی امدادرسانی و بازسازی مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی، 11 دستگاه ماشین آلات اداره کل راه و شهرسازی شامل چهار دستگاه لودر، پنج دستگاه کمپرسی و دو دستگاه تریلر کشنده به مناطق آسیب دیده اعزام شد.
 
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی قزوین همچنین از آمادگی کامل این اداره کل برای کمک رسانی بیشتر به مناطق زلزله زده خبر داد و تصریح کرد: از زمان وقوع زلزله تاکنون چهار دستگاه تریلر این اداره کل به منظور ارسال کمک های مردم استان قزوین به مناطق آسیب دیده اعزام شده است.
 
استان قزوین به عنوان استان معین کمک رسانی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی تعیین و بازسازی بیش از یک هزارو 800 واحد مسکونی 22 روستای شهرستان ورزقان به ستاد بازسازی این استان واگذار شده است. 
کد مطلب 1682841

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