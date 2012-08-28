آغاز مجمع ملی حزب جمهوریخواه/ معترضان بازها را به تمسخر گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه با وجود طوفان آیزک معترضان وال استریتی با حضور در شهر تمپا در ایالت فلوریدا و محل برگزاری مراسم مجمع ملی حزب جمهوریخواه برای معرفی میت رامنی به عنوان نامزد جمهوریخواهان در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، اعتراض خود را به شرایط موجود و سیاستهای حزب جمهوریخواه اعلام کردند.

معترضان که از چند روز پیش در اطراف محل برگزاری مجمع چادر زده اند، روز و شب دوشنبه با وجود باران و طوفان و کمبود امکانات دست به تظاهرات زدند.

در تظاهرات دوشنبه شب معترضان با حمل ماکت یک فیل طلایی رنگ اعتراض خود را به جمهوریخواهان نشان دادند و مجمع ملی جمهوریخواهان را به تمسخر گرفتند.

یکی از خواسته های اصلی معترضان در این اعتراضات، کنار گذاشتن سیاستهای جنگ افروزانه سیاستمداران آمریکایی بود. همچنین در اعتراضات کهنه سربازان آمریکایی در کنار دانشجویان و مردم دست به اعتراض زدند.

فضای شهر تمپا در این روزها بسیار امنیتی است و اعتراضات تحت نظارت شدید نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد.