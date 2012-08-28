داستان تیراندازی به خودروی سفارت آمریکا بالا گرفت/ 12 نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دفتر دادستان کل آمریکا روز گذشته اعلام کرد که 12 پلیس فدرال مکزیک به خاطر داشتن نقش در تیراندازی به سوی خودروی سفارت آمریکا و زخمی شدن دو کارمند سفارت ایالات متحده در مکزیک بازداشت شدند.

"ماریسلا مورالس" دادستان کل مکزیک در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که این افسران پلیس به مدت 40 روز در بازداشت به سر می برند و تحقیقات درباره تیراندازی پلیس فدرال مکزیک به سوی خودروی کارکنان سفارت آمریکا در جریان عملیات تعقیب و گریز همچنان ادامه دارد.

وی تاکید کرد که افراد بازداشت شده متهم به ارتکاب جرمی نیستند ومقامات آمریکایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا پلیس فدرال از حوزه اختیارات خود سوءاستفاده کرده است یا خیر.

نیروی دریایی مکزیک جمعه گذشته با اشاره به تیراندازی خودروی پلیس مکزیک به سوی خودروی دیپلماتیک سفارت آمریکا اعلام کرد که لحظاتی پس از این تیراندازی چندین خودرو به عملیات تعقیب و گریز پیوسته و به سوی خودروی سفارت آمریکا تیراندازی کردند.

مجروحین پس از این حمله راهی بیمارستان شده و وضعیت جسمانی آنها هم اکنون مساعد گزارش شده و وخیم نیست.

سفارت آمریکا به هویت قربانیان این تیراندازی اشاره نکرد، اما در عین حال اعلام کرد: خودروی افراد مسلح که تحت تعقیب بود حامل کاپیتان نیروی دریایی مکزیک بوده است.