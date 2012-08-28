برج آزادی میزبان وزرای امور خارجه دو کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گیون لوبینداوزیر امور خارجه زامبیا، برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا و ویلیام کاربو ریکاردو سفیر کوبا از سالن ایران شناسی، موزه سنگ، طبقات و سایر قسمت‌های برج آزادی بازدید کردند.

گیون لوبیندا که بسیار هیجان زده شده بود این بازدید را یک تجربه بزرگ در زندگی‌اش نامید و گفت: این خلقت خارق‌العاده خداوند است که زیبایی را برای لذت بردن بشری آفریده است.

وزیر امور خارجه زامبیا مهندسی برج آزادی را ارتباط اعجاب انگیز انسان با ساختار تلقی کرد و در پایان برای انسان‌ها آرزوی صلح و عدالت و یاری از جانب خداوند کرد.

برج آزادی با معماری شگفت‌انگیز و به‌عنوان نماد ملی تمدن ایران یکی از مکان‌های بازدیدی است که مورد توجه هیات‌های شرکت کننده در اجلاس سران قرار گرفته است.