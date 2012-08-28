برنامه ها و عملکرد دولتمردان باید مطابق با نیازهای جامعه باشد

حجت الاسلام علی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: دولتمردان باید در کارکرد و وجدان کاری خود همچون این دو شهید بزرگوار عمل کنند.

وی افزود: نام گذاری ایام شهادت این دو بزرگوار به نام هفته دولت به این دلیل است که دولتمردان به خاطر داشته باشند، خدمتگزاری صدقانه و خالصانه به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای انقلاب اسلامی در سرلوحه عملکردی مسئولان بوده و خواهد بود.

حجت الاسلام محبی گفت: با توجه به نیازهای جامعه و توقعات مردم، برنامه ها و عملکرد دولتمردان و مدیران دستگاه های مختلف باید به روز و مطابق نیازهای فعلی جامعه باشد.

وی تصریح کرد: مدیران باید در خدمتگزاری با نیازسنجی دقیق از وضعیت فعلی جامعه در نوآوری و خلاقیت کوشا بوده و تنها به مدیریت سنتی و روال از گذشته بسنده نکنند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج گفت: دولتمردان و مدیران باید بیش از هر فرد دیگری در جریان ماجراهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و با بهره گیری از تازه های روز دنیا برای آنها برنامه ریزی کنند.