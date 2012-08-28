34 پروژه آبرسانی در خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری صبح سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه آبرسانی به مسکن مهر قوچان اظهارکرد: 34 پروژه آب رسانی با اعتباری بالغ بر 136 میلیارد ریال و 8 پروژه فاضلاب با اعتباری بالغ بر 36 میلیارد ریال تا پایان هفته دولت در شهرستان های خراسان رضوی به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد : مسکن مهر و خانه دار شدن یکی از آرزوهای مردم بوده و ایجاد زیر ساخت های زیر بنائی مانند آب رسانی از ارکان مهم پیشرفت چنین طرح هایی است و به همین منظور آب رسانی به پروژه های مسکن مهر به ویژه سایت مسکن مهر قوچان از اولویت های مهم آب و فاضلاب استان بوده است.

وی افزود: پیمانکاران پروژه مسکن مهر قوچان می توانند با مراجعه به اداره آب و فاضلاب شهرستان قوچان برای اخذ انشعاب اقدام کنند.

آرش وظیفه دان، رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان قوچان نیز در این مراسم گفت : پروژه آب رسانی به مسکن مهر قوچان پیشروترین طرح زیربنائی و زیرساختی مسکن مهر قوچان است.

وی ادامه داد: پروژه آب رسانی به سایت مسکن مهر قوچان با هدف، مدیریت تامین و تولید آب شرب، کاهش هدر رفت آب بهداشتی، بهبود کیفیت آب شرب شهروندان و توزیع آب بهداشتی با فشار مناسب برای همه مشترکان از اهداف این پروژه است.

رئیس اداره آب و فاضلاب قوچان ادامه داد: این پروژه آب رسانی با لوله گذاری به طول 5.5 کیلومتر و احداث 17 باب حوضچه آب با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال و از محل اعتبارات عمرانی مسکنمهر به بهره برداری می رسد.

اسماعیل حیدری آزاد، فرماندار قوچان نیز گفت: در ابتدا، مشکلات بسیار زیادی از جمله مشکل تامین آب در مسیر پیشرفت مسکن مهر قوچان از جمله تامین آب مورد نیاز در مسیر پیشرفت مسکن مهرقوچان وجود داشت که با همکاری اداره کل آب و فاضلاب خراسان رضوی و بهره برداری از خط انتقال آب، این مشکل برطرف شد.

وی گفت: مسئولان با تلاش بیشتر، خرمت رسانی به مردم را شتاب دهند و در این مسیر به گونه ای عمل شود که در پایان خروجی بسیار خوبی داشته باشند.