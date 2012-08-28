رفع موانع برای تولید مهمترین هدف کارگروه ستاد تسهیل سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی شیخ زاده صبح سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و پشتیبانی صنایع شهرستان خاش با اشاره به نامگذاری امسال بعنوان سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی بر توسعه سرمایه گذاری در بخش خصوصی تاکید کرد و اظهار داشت: همه دستگاه های اجرایی باید درصدد رفع مشکلات واحدهای تولیدی و کارخانجات باشند تا بتوانیم صنعت استان را متحول سازیم.

وی گفت: به طور قطع مشکلات و محدودیت‌ هایی وجود داشته و دارد اما اگر در جایی ایرادی وجود دارد باید کمک کنیم تا ایراد برطرف شود.

وی با اشاره به حمایت دولت از صنعتگران بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان افزود: حمایت های مالی و معنوی دولت از بخش خصوصی افتخارات و برکات مثبتی را برای استان سیستان و بلوچستان و فعالان بخش خصوصی به همراه دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان ضمن تاکید بر برگزاری منظم جلسات کارگروه استانی ستاد تسهیل بیان داشت: مصوبات کارگروه استانی این ستاد برای تمامی دستگاه ها لازم الاجراست.

وی جلب اعتماد فعالان بخش صنعت و معدن و افزایش حمایت از آنان و کمک به رونق اقتصادی و توسعه کمی و کیفی این بخش را دیگر مزایای مهم فعالیت کارگروه‌های ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شهرک ‌های صنعتی در سطح کشور و این استان دانست.

در این کارگروه که با حضور حمید رضا پشنگ ریگی نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی جهت رسیدگی به مشکلات این بخش برگزار شد، هشت طرح صنعتی مشکل دار شهرستان خاش مورد بررسی قرار گرفت.