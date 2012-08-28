متقاضیان کار در هرمزگان به خارج از کشور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستی" ظهر سه شنبه در دومین نشست با کاریابی های استان در خصوص این که طی برنامه پنجم توسعه قرار است نیروی کار به خارج از کشور اعزام شوند، اظهار داشت: در حال حاضر چهار کاریابی در این زمینه معرفی شده اند که پرونده دو مورد از آنها در دست بررسی است.

وی، در ادامه با بیان اینکه کاریابی ها کانالی برای ایجاد اشتغال و ورود نیرو به عرصه کار هستند، گفت: اگر مراکز کاریابی به خوبی وظیفه اطلاع رسانی و جستجوی نیروی کار مناسب را انجام دهند، می توانند بخش وسیعی از جمعیت غیرفعال جامعه را از طریق دریافت پیشنهاد شغل با دستمزد مناسب وارد بازار کار کنند و بر جریان متقاضیان شغل بیفزایند.

وی با اشاره به این که بحث ثبت نام و معرفی کارجو و کسب فرصت های شغلی در بازار کار از طریق کاریابی ها انجام می شود، افزود: مشاوره شغلی افراد با توجه به مهارت و تخصص افراد از مهمترین پارامترهای موثر در بحث اشتغال است.

راستی با تاکید بر نظارت برعملکرد کاریابی ها بیان داشت: در بررسی این واحدها اگر کاریابی ها بدون مجوز کار کنند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند همچنین با کاریابی های متخلف بر اساس آیین نامه برخورد می شود.

به گفته مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان، 21 کاریابی در سطح استان فعالیت دارند که بیش از نیمی از آنها در بندرعباس فعالند.

راستی گفت: از ابتدای سال تاکنون،74 تعاونی در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه 710 نفرعضو این تعاونی ها هستند، افزود: با ثبت این تعداد تعاونی، 832 فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی سرمایه اولیه این تعاونی ها را بیش از 985 میلیارد ریال عنوان کرد ودر ادامه از برگزاری دوره های آموزشی به منظور آشنایی بیشتر اعضای تعاونی‌ها به قوانین موجود خبر داد و اظهار داشت: در این دوره‌ها بیش از 2 هزا ر و 640 نفر ساعت دانستنی‌های لازم را فراگرفتند.

راستی همچنین از حمایت طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های مرتبط با تعاون خبر داد و گفت: به میزان یک تا یک و نیم میلیون تومان تسهیلات به این طرحها اختصاص داده می شود.

در مجموع پنج هزار تعاونی در بخش های مختلف در استان هرمزگان فعالیت دارند.