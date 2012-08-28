بهره برداری از 3 طرح در ریگان/ 9 روستای ریگان از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند

محمد برزنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آبرسانی به 9 روستای منطقه شهید صدوقی با اعتبار 1.5 میلیارد تومان امروز به بهر برداری رسید.

برزنگ ادامه داد: در این طرح 42 کیلومتر خط انتقال آب انجام شده است که با افتتاح این پروژه ها بیش از 850 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم بهرمند می شوند.

وی افزود: این روستا ها قبلا از آب قنوات و موتور پمپ ها استفاده می کردند که آبی غیر بهداشتی بود.

فرماندار ریگان همچنین از افتتاح طرح هادی روستای رحمت آباد به طول هزار و 200 متر و با اعتبار 140 میلیون تومان خبر داد و افزود: 150 خانوار از مزایای این طرح بهره مند می شوند.

برزنگ در ادامه با اشاره به راه اندازی سایت موبایل جاده ریگان- ایرانشهر بیان داشت: این سایت جاده ریگان- ایرانشهر و مرز استان کرمان را تا ابتدای ایرانشهر را تحت پوشش قرار می دهد.

وی تصریح کرد: این طرح با اعتبار 200 میلیون تومان به بهر برداری رسید که علاوه بر پوشش جاده ریگان- ایرانشهر بیش از 15روستای شهرستان را تحت پوشش قرار می دهند.

