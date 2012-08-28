سه پروژه ملی در حوزه راه استان مرکزی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح ها شامل محورهای اراک - خمین، خمین- محلات و خمین- گلپایگان است که با اعتباری نزدیک به 75 میلیارد ریال تکمیل شده و آماده بهره برداری است.

وی همچنین از افتتاح 16 پروژه روستایی در این هفته خبر داد و اظهار داشت: این تعداد طرح با اجرای عملیات زیرسازی بطول 55 کیلومتر، آسفالت بطول 55 کیلومتر و احداث پل به تعداد 15 دهانه در شهرستانهای تفرش، خمین، خنداب، زرندیه، ساوه و شازند اجرا شده و آماده بهره برداری است.

خرمی در خصوص پروژه های راهداری استان مرکزی گفت: روکش و لکه گیری 20 کیلومتر از محورهای ساوه –سلفچگان و ساوه –همدان با اعتبار بالغ بر 6 میلیارد ریال و اجرای درز الاستومری و ترانشه برداری بطول 660 متر با اعتبار10 میلیارد ریال از اقدامات صورت گرفته در حوزه راهداری است.

وی با اشاره به اینکه ایمن سازی راه های استان در دستور کار برنامه های اداره راه و شهرسازی استان قرار دارد، اظهار داشت: خط کشی یکهزار و 400 کیلومتر از محورهای استان در پنج ماهه اول سال از جمله این اقدامات بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: آزاد راه ساوه – تهران، بزرگ راه اراک- راهجرد، بزرگراه اراک - بروجرد و محور اراک- ملایر شامل این طرح شده و علاوه برآن در این محورها2هزار و 300 عدد علائم مسیر نما و 14 کیلومتر گاردریل نصب شده و جهت ایمن سازی محورهای مذکور نیز150 کیلومتر شیارهای لرزاننده ایجاد شده است.